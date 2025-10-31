«Γουστάρουν Ράφα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (31/10).
Το πρώτο και σημαντικό «στοίχημα» στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως… κερδίζει ο Μπενίτεθ, μια και οι παίκτες «Γουστάρουν Ράφα», τη στιγμή που «χτίζεται για του χρόνου» ο σύλλογος, όπως δείχνουν οι κινήσεις της διοίκησης.
Από εκεί και πέρα, «3 τελικοί για αρχή» είναι το πρώτο… ορόσημο για την ΑΕΚ, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει «Η εξίσωση των τριών» αναφορικά με την παρουσία των Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι στην γραμμή κρούσης.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
