Συγκλονίζει ο Σκόουλς: Σταματά το σχολιασμό για να φροντίσει τον γιο του

Υπήρξε ένας απ’ τους σπουδαιότερους χαφ του αγγλικού ποδοσφαίρου. Συνέδεσε το όνομά του με την Εθνική αλλά και με τη «χρυσή» εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πολ Σκόουλς με τον απλό του χαρακτήρα, κέρδιζε τους πάντες και οι περισσότεροι μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν.

Τον τελευταίο καιρό ήταν σχολιαστής του αθλήματος, κυρίως σε podcast παλαίμαχων άσων. Όπως γνωστοποίησε όμως, σταματά αυτή τη δραστηριότητα για έναν ιδιαίτερο λόγο. Πρέπει να φροντίζει τον 20χρονο γιο του, Άιντεν, ο οποίος έχει σοβαρό αυτισμό.

Την ανακοίνωση έκανε ο «Σκόλσι» στο podcast «Stick to Football»:

«Όλα όσα κάνω τώρα περιστρέφονται γύρω του. Έχει μια πολύ αυστηρή ρουτίνα κάθε μέρα, οπότε αποφάσισα ότι όλα όσα κάνω από εδώ και στο εξής θα οργανώνονται γύρω από τον Άιντεν».

Η τελευταία συμμετοχή του Πολ Σκόουλς σε κάλυψη αγώνα, ήταν ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ.



Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τρόπο συγκλονιστικό:

«Σε δαγκώνει ή σε γρατζουνάει επειδή δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που νιώθει. Ακόμα και όταν έπαιζα, δεν είχα διάλειμμα. Ήταν πολύ δύσκολο».

Ο Σκόουλς είναι χωρισμένος με την πρώην σύζυγό του Κλερ και μαζί μοιράζονται την φροντίδα του 20χρονου:



«Τις Τρίτες τον παίρνω, πάμε για κολύμπι και μετά τρώμε πίτσα. Τις Πέμπτες, βγαίνουμε έξω για φαγητό. Τις Κυριακές, πηγαίνουμε στο Tesco για να αγοράσουμε ένα καρότσι γεμάτο σοκολάτα. Δεν ξέρει τι μέρα είναι, αλλά μπορεί να καταλάβει από αυτά που κάνουμε. Αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι το τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ».