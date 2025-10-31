Παναθηναϊκός: Προχωρά σε ελληνοποίηση του ρόστερ, στο... στόχαστρο και ο Κοντούρης

Η νέα εποχή του Παναθηναϊκού, έχει αρχίσει επί των ημερών Φράνκο Μπαλντίνι και Ράφα Μπενίτεθ. Αμφότεροι έχουν θέσει ως προτεραιότητα αναφορικά με το ρόστερ των «πράσινων», την αύξηση του ελληνικού στοιχείου. Προκειμένου να είναι μεγαλύτερο το πάθος και η αντίληψη των καταστάσεων που ένας ξένος δυσκολότερα θα αντιληφθεί, ή δυσκολότερα θα τον απασχολήσουν.

Στο «τριφύλλι» θεωρούν πως πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό το ελληνικού στοιχείου, με παιδιά που έχουν άριστη γνώση του τι είναι Παναθηναϊκός και ποιες οι απαιτήσεις ενός τέτοιου σωματείου.

Ήδη αποκτήθηκαν ο Αντρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Όμως η προσπάθεια δε σταματά εκεί. Μπαλντίνι και Μπενίτεθ έχουν… ανάψει το «πράσινο φως» και για τον Σωτήρη Κοντούρη. Τον 20χρονο χαφ του Παναιτωλικού, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις αυτή τη σεζόν.

Ο νεαρός προέρχεται απ’ τις ακαδημίες της ομάδας του Αγρινίου και οι «πράσινοι» δεν… παίζουν μόνοι τους. Φέρεται να έχει ενδιαφέρον απ’ όλες τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Αλλά στο «τριφύλλι» μοιάζουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τον παίκτη και να τον αποκτήσουν.

Στα… ραντάρ είναι και το όνομα του Μανδά για τον Ιανουάριο, με την υπόθεση του τερματοφύλακα της Λάτσιο να έχει πολλές δυσκολίες φυσικά. Όμως είναι ξεκάθαρο πως πλέον η λογική ελληνοποίησης του Παναθηναϊκού υλοποιείται. Οπότε όποιος ταλαντούχος Έλληνας είναι διαθέσιμος, κάπου εκεί θα είναι και οι «πράσινοι» για να «χτίσουν» ένα ισχυρό σύνολο που θα βασίζεται σε γηγενείς παίκτες.