Super League 2: «Διπλό» της Ηλιούπολης στον Ολυμπιακό Β’, πεντάρα η Καλαμάτα
Παρά τα προβλήματά της η Ηλιούπολη επικράτησε στην έδρα των «ερυθρόλευκων» 3-2, ενώ η «μαύρη θύελλα» νίκησε 5-1 τον Παναργειακό.
Επιστροφή στις νίκες για την Καλαμάτα στην 8η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μεσσηνίας επιβλήθηκε άνετα του Παναργειακού με 5-1. Ο Λεμονής στο 4’ και ο Παμλίδης στο 14’, έδωσαν «καθαρό» προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ακολούθησαν δύο γκολ του Μιράντα (22΄, και 39΄), πριν μειώσει στο τέλος του ημιχρόνου ο Φοκάμ. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Κωτσόπουλος.
Την έκπληξη έκανε η Ηλιούπολη, η οποία μετά την εξαιρετική της παρουσία κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο, επικράτησε στου Ρέντη του Ολυμπιακού Β’ με 3-2.
Ο Τσουμάνης με δύο γκολ (14΄, 29΄) έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, με τον Ολυμπιακό Β’ να ισοφαρίζει με τέρματα των Γκοτζαμανίδη (42΄) και Μπιλάλ (45΄+). Τελικά, το γκολ του Μάριου Κωστούλα στο 57’ ολοκλήρωσε την έκπληξη, με την Ηλιούπολη να φεύγει απ’ την τελευταία θέση.
Athens Kallithea και Μαρκό ήρθαν ισόπαλες 1-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 30΄ με τον Μιούλερ, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 66΄ με τον Γερολέμου.
Super League 2 – Β’ όμιλος – 8η αγωνιστική
Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1
Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3
Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 2/11
Αιγάλεω – Χανιά 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 20
2. Πανιώνιος 15 -7αγ.
3. Athens Kallithea FC 13
4. ΓΣ Μαρκό 13
5. Ολυμπιακός Β΄ 13
6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.
7. Χανιά 6 -7αγ.
8. Αιγάλεω 6 -7αγ.
9. Ηλιούπολη 4
9. Παναργειακός 3
Στον Α’ όμιλο η Νίκη Βόλου… σκόνταψε στη Χρυσούπολη απέναντι στον Νέστο και έμεινε στο 0-0. Ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε 3-0 του Μακεδονικού, με γκολ των Γκιτερσού (13’), Μούστμα (84’) και Καλογήρου (89’).
Super League 2 – Α’ όμιλος – 8η αγωνιστική
Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0
Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 2/11
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΟΤ Ηρακλής 17
2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14
5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.
6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 5
9. Μακεδονικός 5 -8αγ.
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4