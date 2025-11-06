Συγκίνηση στην «OPAP Arena» πριν το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Η «Ένωση» τίμησε τη μνήμη του Μάριου

Η οικογένεια της ΑΕΚ θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού, προσθέτοντας ακόμα ένα όνομα στη μακριά λίστα της τυφλής οπαδικής βίας.

Ο Μάριος Ρουμπής έχασε τη ζωή του, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11), με την ΠΑΕ ΑΕΚ να τιμά τη μνήμη του, κάτι που πρόκειται να πράξουν τόσο η Ερασιτεχνική, όσο κι η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ άφησαν λουλούδια στο πέταλο των οργανωμένων οπαδών της «Ένωσης». Παρούσα ήταν κι η οικογένεια του 20χρονου φίλους της ομάδας, με το κλίμα να είναι έντονα φορτισμένο και συγκινησιακό.

Η μικρή τελετή στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή έγινε λίγο μετά την προθέρμανση των δύο ομάδων, μετά από σχετική άδεια που εξασφάλισε η ΠΑΕ ΑΕΚ από την UEFA.