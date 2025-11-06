ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1: «Πέταξε» δυο βαθμούς, πλήρωσε αστοχία και… Μουνουέρα

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή, είχε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς, πληρώνοντας την αστοχία της, ενώ φωνάζει δίκαια για την απόφαση του Μουνουέρα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών.

Φραντζί Πιερό ΑΕΚ
Ευρωπαϊκή «γκέλα» για την «Ένωση», η οποία έχασε έδαφος στη μάχη που δίνει για πρόκριση στα νοκ άουτ του Conference League.

Η ΑΕΚ καλείται, πλέον, να καλύψει τους βαθμούς που πέταξε στα εκτός έδρας ματς με Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ που ακολουθούν.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκαν πίσω στο σκορ μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπερκ, έπειτα από τη λανθασμένη απόφαση του Μουνουέρα να υποδείξει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μαρίν στον ΜακΓκόβερν. Μάλιστα, ο Ισπανός επέμεινε στην απόφαση του, μολονότι, κλήθηκε από το VAR.

Από εκεί και πέρα, οι «κιτρινόμαυροι» ήταν νευρικοί και χωρίς «καθαρό» μυαλό και μολονότι βρήκαν απάντηση με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς στο 90’ δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

Η ΑΕΚ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και κυκλοφόρησε την μπάλα γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Μάλιστα, πλησίασε το γκολ στο 10ο λεπτό, αλλά ο Κουτέσα από πλάγια, δύσκολη, θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον ΜακΓκίντι.

Η Σάμροκ είχε παθητικό ρόλο στο ματς, αλλά στην πρώτη κόντρα που βρήκε κέρδισε πέναλτι! Ο ΜακΓκόβερν έπεσε σε μονομαχία με τον Μαρίν κι ο Μουνουέρα έδωσε ένα τραβηγμένο πέναλτι. Ο VAR τον κάλεσε φυσιολογικά να δει τη φάση, αλλά ο Ισπανός επέμεινε στην απόφασή του.

Ο Στρακόσα έπεσε σωστά στην εκτέλεση του Μπερκ, ο οποίος, όμως, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 στο 21ο λεπτό. Μετά το αρχικό σοκ, η ΑΕΚ πίεσε για την ισοφάριση, με τον Γκατσίνοβιτς να έχει δύο καλές στιγμές.

Ο Σέρβος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, αλλά από κοντά πλάσαρε άουτ στο 39’, ενώ ένα λεπτό αργότερα το ωραίο συρτό σουτ που έκανε έξω από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Με την έναρξη του δεύτερου, ο Νίκολιτς έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τους Κοϊτά και Πιερό αντί των Μαρίν, Κουτέσα. Ο Σέρβος μετέτρεψε το σύστημα του σε κλασικό 4-4-2, με Μάνταλο και Πινέδα στα χαφ.

Στο 50ο λεπτό ο Γιόβιτς μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος και το γκολ δεν μέτρησε. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες με Πινέδα και Γκατσίνοβιτς, αλλά το σουτ του πρώτου στο 55’ κόντραρε σε αμυντικό, ενώ εκείνο του δεύτερου ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο ΜακΓκίντι στο 63’. Ο τερματοφύλακας της Σάμροκ μπλόκαρε και νωρίτερα (βλ. 60’) την κεφαλιά του Μουκουντί.

Ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία στο 82ο λεπτό, καθώς με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ! Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Γκραντ. Ο VAR κάλεσε ξανά τον Μουνουέρα, ο οποίος, μετά από αρκετά λεπτά, αποφάσισε να μην αλλάξει και πάλι απόφαση.

Ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι κι ισοφάρισε σε 1-1 για την «Ένωση», η οποία έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ξανά με τον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι.

Διαιτητής: Χοσέ Λουϊς Μουνέρα (Ισπανία)
Κίτρινες: Βίντα, Γιόβιτς - Γουάτς, Κλίρι, Νάτζεντ
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90΄ Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (45΄ Κοϊτά), Κουτέσα (46΄ Πιερό), Γκατσίνοβιτς (90΄ Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.
ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ (Στίβεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Οσάλιβαν, Μάθιους (46΄ Γκραντ), Μάλεϊ (72΄ Κλαρκ), Νάτζεντ, Γουάτς (46΄ Μπάρετ), ΜακΓκόβερν (68΄ Μαντρόιου), Μπερκ.

