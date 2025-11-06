Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη στο Europa League

Ένα υπέροχο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Αποτέλεσμα που φέρνει το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: