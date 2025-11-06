Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη στο Europa League
Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μάλμε.
Ένα υπέροχο γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε στο «Eleda Stadion» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Αποτέλεσμα που φέρνει το «τριφύλλι» πιο κοντά στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Οι «πράσινοι» έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι, είχαν δοκάρι με τον Τετέ, αλλά στο τέλος πήραν μία νίκη που άξιζαν.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
