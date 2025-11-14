Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κορόνα - Ο ρόλος του

Νέος τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι και επίσημα ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, όπως ανακοινώθηκε από τους «πράσινους». 

Newsbomb

Μιγκέλ Άνγκελ Κορόνα
Επίσημη η συμφωνία με τον Ισπανό
pao.gr
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Βαλένθια περί αποδέσμευσης του Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από την ισπανική ομάδα, ήρθε η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με την οποία έγινε γνωστή η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ισπανός αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του συλλόγου και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλάνο ριζικής αναδιάρθρωσης της ομάδας.

Ο κ. Κορόνα γεννήθηκε στην Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα της Ισπανίας στις 12 Φεβρουαρίου 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε σε Σαραγόσα, Πόλι Έχιδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία, ενώ αγωνίστηκε και στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας σπούδασε και πήρε πτυχίο Νομικής στην Ισπανία.

Αμέσως αφότου κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του το καλοκαίρι του 2017, ο κ. Κορόνα ανέλαβε ρόλο αθλητικού διευθυντή στην Αλμερία. Τον Ιανουάριο του 2020 προσελήφθη από τη Βαλένθια ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και στα χρόνια που ακολούθησαν αναβαθμίστηκε σε τεχνικό διευθυντή και αργότερα σε αθλητικό διευθυντή των Νυχτερίδων, θέση που κατείχε μέχρι πρότινος.

Καλωσορίζουμε τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στο Ηράκλειο: Το χέρι του καρφώθηκε σε κάγκελο περίφραξης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:03TRAVEL

Ιστορική διάκριση για τη Φλώρινα: Κορυφαίος χειμερινός προορισμός

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν σε παίκτες: «Παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ» (vid)

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο Παρίσι, μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, θα μεταβεί ο Ζελένσκι - Στο επίκεντρο η «επανεκκίνηση» της δυναμικής της Συμμαχίας των Προθύμων

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Οι επιλογές σας δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες, απελπισία και απογοήτευση»

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Κορόνα - Ο ρόλος του

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων για ΟΠΕΚΕΠΕ και αποζημιώσεις

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Λάικα: Ο σκύλος ρομπότ του ΕΚΠΑ που εντυπωσίασε στην πρώτη στρατιωτική άσκηση με drones

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Σοβαρό τροχαίο με τρία οχήματα - Δύο τραυματίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Γιατί μερικοί άνθρωποι έχουν υψηλή χοληστερόλη παρά τον υγιεινό τρόπο ζωής

12:54WHAT THE FACT

Πώς το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτει πού βρίσκεται πραγματικά η Ατλαντίδα

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Να αγοράσετε φτηνά την καλούμπα για να δέσετε τον χαρταετό που πετάτε

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 15 σορούς Παλαιστινίων παρέλαβε από το Ισραήλ το νοσοκομείο Νάσερ

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες της Φινλανδίας: 1.000 πεδία βολής και σκοπευτήρια για να ενισχύσει την άμυνά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Βουλή για την ακρίβεια: «Ας πούμε πέντε αλήθειες στον ελληνικό λαό» - Τι είπε για τις τιμές στο μοσχάρι

13:38ΕΘΝΙΚΑ

Αφηνίασαν οι Τούρκοι με ανάρτηση για τα ελληνικά C-130

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για την παρουσία του σε υπνοθεραπεύτρια: «Ο Ντένι δεν ήταν γραφτό να φύγει»

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

10:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάριον Τζόουνς: Η κάποτε γρηγορότερη γυναίκα στον κόσμο συγκλονίζει σε βίντεο που δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει - Η σπάνια ασθένεια

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Για γέλια και για κλάματα: Βούλγαρος οδηγός νταλίκας μπερδεύτηκε με το GPS και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο χωματόδρομο δίπλα σε χαράδρα στα Τρίκαλα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αίσιος Οιωνός 2025»: Η μεγάλη άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με drones και anti-drones στην Αλεξανδρούπολη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή 70χρονη γυναίκα που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντέιβ Μπέρτζες - Ήταν ο δημιουργός του θρυλικού τραγουδιού «Tequila»

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κω: Νεαρός άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο σε αρχαιολογικό χώρο της πόλης

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ντοκουμέντο από την τραγωδία σε φούρνο - Εδώ πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

12:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην πρωινή ζώνη - Ποιοι παίρνουν προβάδισμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ