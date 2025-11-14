Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Κλείδωσε» η πρόκριση της Γαλλίας – Τα αποτελέσματα

Οι «τρικολόρ» επικράτησαν 4-0 της Ουκρανίας και πέρασαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Τα αποτελέσματα.

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Κλείδωσε» η πρόκριση της Γαλλίας – Τα αποτελέσματα
Μετά την Αγγλία που έχει το απόλυτο μετά το 2-0 επί της Σερβίας, η σειρά της Γαλλίας. Οι «τρικολόρ» επιβλήθηκαν 4-0 της Ουκρανίας και εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον 11ο όμιλο, η νίκη της Αλβανίας στην Ανδόρα με 1-0 της εξασφάλισε και μαθηματικά την 2η θέση και τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Στην πρεμιέρα του στον πάγκο των «πλάβι» ο Παούνοβιτς χρησιμοποίησε τους δύο παίκτες της ΑΕΚ, Γκρούγιτς και Γιόβιτς (αμφότεροι ως αλλαγή), ενώ βασικός ξεκίνησε ο Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Η Ιρλανδία επικράτησε 2-0 της Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ειρωνεύεται τον διαιτητή και να αποβάλλεται. Οι Ίβηρες θέλουν νίκη στην έδρα τους με την Αρμενία, για να περάσουν στο Μουντιάλ και μαθηματικά.

Η Ιταλία νίκησε στην Μολδαβία (2-0). Για να πάρει την πρωτιά η «σκουάντρα ατζούρα» στην τελευταία αγωνιστική θα πρέπει να νικήσει την Νορβηγία με τέσσερα γκολ και πάνω στη μεταξύ τους μάχη στο Μιλάνο!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:


1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λουξεμβούργο - Γερμανία

21:45 Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία - Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία - Κόσοβο

21:45 Ελβετία - Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα - Σκωτία

21:45 Δανία - Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

(20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

(55'πέν,83' Μπαπέ, 76' Ολίσε, 84' Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία

19:00 Ουκρανία - Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία - Ισπανία

19:00 Τουρκία - Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

(33' Βάργκα)

Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0

(17',45' Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία - Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Φινλανδία - Μάλτα

21:45 Πολωνία - Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα - Πολωνία

21:45 Ολλανδία - Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος - Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

(50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)

Μολδαβία - Ιταλία 0-2

(88' Μαντσίνι, 90'+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ - Μολδαβία

21:45 Ιταλία - Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν - Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν - Ουαλία

Ρεπό: Σκόπια

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

(67' Ασλάνι)

Αγγλία - Σερβία 2-0

(28' Σάκα, 90' Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία - Αγγλία

19:00 Σερβία - Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο

21:45 Κροατία - Νησιά Φαρόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

