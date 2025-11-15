ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

Με μια σπουδαία αναμέτρηση ανοίγει, το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), η αυλαία της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών.

Η ΑΕΚ, μετά την ήττα (4-1) από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να μην χάσει κι άλλο έδαφος από την κορυφή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει το «τρίποντο» που θα τον φέρει πιο κοντά στις πρώτες θέσεις. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή (16/11) στην Κρήτη κόντρα στη ΡΕΑ.

Το αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, είναι προγραμματισμένο για τις 13:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Η 8η αγωνιστική της Women’s Football League

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

13:45 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

12:00 Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2004

14:00 Κηφισιά – ΟΦΗ

14:00 ΡΕΑ – ΠΑΟΚ

15:45 Βόλος – Νέες Ατρομήτου

16:00 Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή

Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)