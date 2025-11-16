Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία

Ο 4ος όμιλος των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, είχε ένα ντέρμπι: Το ματς της Ουκρανίας με την Ισλανδία για τη 2η θέση και τα πλέι οφ πρόκρισης στο Μουντιάλ. Το τελικό 2-0 στέλνει την ομάδα του Ρεμπρόφ σε αγώνες που ίσως της δώσουν το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Το ματς έγινε στη Βαρσοβία και οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι. Ζουμπκόφ (83') και Χουτσούλιακ (90'+3') πέτυχαν τα γκολ. Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Γαλλία με πολλές αλλαγές επικράτησε στο Αζερμπαϊτζάν με 3-1.

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3

(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45'+3' αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Η Αγγλία με επιβλητικό τρόπο θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έκανε το 8 στα 8 στο δικό της όμιλο. Επικράτησε στην Αλβανία με 2-0, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74’ και στο 82’. Μάλιστα δε δέχτηκε ούτε γκολ έχοντας συγκομιδή τερμάτων 22-0.

Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Σερβία επικράτησε 2-1 της Λετονίας, αλλά δεν είχε καμία ελπίδα ούτε για τη 2η θέση. Βασικοί οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ.

Αλβανία - Αγγλία 0-2

(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1

(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)