Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία

Στη Βαρσοβία η Ουκρανία επικράτησε 2-0 των Ισλανδών και εξασφάλισε τη 2η θέση του ομίλου και τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Newsbomb

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία
PAP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 4ος όμιλος των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την ευρωπαϊκή ζώνη, είχε ένα ντέρμπι: Το ματς της Ουκρανίας με την Ισλανδία για τη 2η θέση και τα πλέι οφ πρόκρισης στο Μουντιάλ. Το τελικό 2-0 στέλνει την ομάδα του Ρεμπρόφ σε αγώνες που ίσως της δώσουν το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Το ματς έγινε στη Βαρσοβία και οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι. Ζουμπκόφ (83') και Χουτσούλιακ (90'+3') πέτυχαν τα γκολ. Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Γαλλία με πολλές αλλαγές επικράτησε στο Αζερμπαϊτζάν με 3-1.

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0
(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3
(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45'+3' αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Η Αγγλία με επιβλητικό τρόπο θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έκανε το 8 στα 8 στο δικό της όμιλο. Επικράτησε στην Αλβανία με 2-0, με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο 74’ και στο 82’. Μάλιστα δε δέχτηκε ούτε γκολ έχοντας συγκομιδή τερμάτων 22-0.

Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Σερβία επικράτησε 2-1 της Λετονίας, αλλά δεν είχε καμία ελπίδα ούτε για τη 2η θέση. Βασικοί οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ.

Αλβανία - Αγγλία 0-2
(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1
(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος για Δ. Γιαννακόπουλο: «Έχουμε άριστη σχέση, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ»

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (18/11)

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

22:23ΚΟΣΜΟΣ

40 χρόνια δίπλα στους ευάλωτους: Μη κερδοσκοπική οργάνωση μετατρέπει τα περισσεύματα σε... ελπίδα

22:14TRAVEL

Το ιστορικό μοναστήρι του Ρεθύμνου: Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ατάλης

22:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Γιοβάνοβιτς»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Ζάκυνθος: Το rebranding μέσα από την παράδοση, τον πολιτισμό και τον οινικό πλούτο

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι «σωτηρίας» στο Τορίνο για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

21:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Στα πλέι οφ οι Ουκρανοί, νίκησαν την Ισλανδία

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

21:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Μέχρι τη Δευτέρα οι δηλώσεις- Σε ποιους χτυπάει «καμπανάκι» για τσουχτερά πρόστιμα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη (18/11) εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι «σωτηρίας» στο Τορίνο για τον 17χρονο Μάριο με στόχο να βρεθεί το μόσχευμα που θα του χαρίσει πίσω τη ζωή - Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

21:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνα Νοτοπούλου: Με πείραξε που έλεγαν ότι έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν ψέμματα

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

22:53LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος για Δ. Γιαννακόπουλο: «Έχουμε άριστη σχέση, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στο μπάσκετ»

09:46WHAT THE FACT

Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ