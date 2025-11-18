Ολυμπιακός: Επίσημη η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με την Καϊράτ

Όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο το Αλμάτι, λόγω εποχής και καιρικών συνθηκών, δε θα μπορούσε να φιλοξενήσει την αναμέτρηση της Καϊράτ με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της League Phase, στις 9 Δεκεμβρίου.

Έτσι, η UEFA ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας, η οποία οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι εκείνο το διάστημα, με την Καϊράτ να καταθέτει σχετικό αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Άλλαξε η έδρα της αναμέτρησης Kairat Almaty – Ολυμπιακός, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, όπως επίσημα ανακοίνωσε η UEFA. Συγκεκριμένα, το ματς θα διεξαχθεί στις 9 Δεκεμβρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, στις 20:30 τοπική ώρα και 17:30 ώρα Ελλάδας, στο «Astana Arena» του Καζακστάν.

Αντίστοιχα οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν επίσης στο «Astana Arena» με αντίπαλο την Kairat Almaty για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, στις 12:00 τοπική ώρα και 09:00 ώρα Ελλάδας».