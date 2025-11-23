Super League 2: Χωρίς περιθώρια για απώλεια ο Πανιώνιος, νέα αρχή ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα

Μετά την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β’, οι «κυανέρυθροι» παίζουν στην Καλλιθέα με στόχο να μην χάσουν την επαφή από την κορυφή.

Ο Πανιώνιος είναι στο -8 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα. Όσον αφορά στην Athens Kallithea, θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή.

Για τον Α’ όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα κόντρα στον Μακεδονικό, έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο του, τον Γιάννη Γκούμα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (23/11) στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

14:00 Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας ΑΚΤΟR Β'

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

Η βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 27 Νίκη Βόλου 26 Αναγέννηση Καρδίτσας 26 Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -10αγ. ΠΑΟΚ Β' 11 Νέστος Χρυσούπολης 11 -10αγ. Καβάλα 9 Καμπανιακός 8 Μακεδονικός 5 -10αγ. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -10αγ.

Β' ΟΜΙΛΟΣ

14:00 Αthens Kallithea – Πανιώνιος (ACTION24)

15:00 Ηλιούπολη – Μαρκό

15:00 Αιγάλεω – Παναργειακός

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ. Πανιώνιος 21 -9αγ. Athens Kallithea FC 17 ΓΣ Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β' 14 -9αγ. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ. Αιγάλεω 10 -9αγ. Ηλιούπολη 7 Χανιά 6 -11αγ. Παναργειακός 3

