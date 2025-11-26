Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς του Σαββατοκύριακου και στο ντέρμπι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Σρέντερ. 

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ρόμπερτ Σρέντερ, από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA να επιλέγεται από την ΚΕΔ για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Είναι η δεύτερη φορά που θα σφυρίξει στην Ελλάδα ο 40χρονος Γερμανός ρέφερι, καθώς πριν 1,5 χρόνο είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3-2 στα πλέι οφ. Παρατηρητής στο ντέρμπι θα είναι ο Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα στο Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ ορίστηκε ο Σιδηρόπουλος και στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός ο Τσακαλίδης, με τον Πολυχρόνη στο Άρης-Λάρισα.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

  • 17:30 ΟΦΗ-Βόλος: Ζαμαπλάς (Κορωνάς, Βαλιώτης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης)
  • 19:30 Αρης-Λάρισα: Πολυχρόνης (Στεφανής, Μπαλιάκας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου)
  • 19:30 Κηφισιά-Πανσερραϊκός: Τσιμεντερίδης (Κολλιάκος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Γιουματζίδης, Ευαγγέλου)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

  • 17:00 Ατρόμητος-Αστέρας AKTOR: Παπαπέτρου (Πάτρας, Κλεπετσάνης, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης)
  • 17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)
  • 19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Αρμακώλας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Φωτιάς, Κατοίκος)
  • 21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Σρέντερ (Φόλτιν, Πέτερσεν, 4ος Ματσούκας, VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς)

