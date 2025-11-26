Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Για την πρώτη νίκη στο Champions League με υπέρβαση

Μία ακόμα μεγάλη πρόκληση στη φετινή σεζόν έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00 την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Ολυμπιακός
Μεγάλη "μάχη" στο Φάληρο
Τα… γιορτινά του θα «φορέσει» και πάλι το «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς το βράδυ της Τετάρτης (26/11) θα φιλοξενήσει τον αγώνα Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αναμφίβολα, πρόκειται για μία ακόμα τεράστια πρόκληση για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τη φετινή σεζόν, τέτοιες που προσφέρει μόνο το Champions League.

Οι Νταμπλούχοι Ελλάδας θα δώσουν την τρίτη τους εντός έδρας αναμέτρηση στη League Phase, αναζητώντας την πρώτη τους νίκη στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στα προηγούμενα δύο ματς στο «σπίτι» τους παραχώρησαν ισάριθμες ισοπαλίες σε Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1) με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρώσει δύο βαθμούς στην ενιαία βαθμολογία, αφού στις εξόδους τους σε Λονδίνο και Βαρκελώνη, δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι, ελέω των ηττών από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1), αντίστοιχα.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι Πειραιώτες βρίσκονται με την… πλάτη στον τοίχο, αναφορικά με την προσπάθειά τους να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ. Έτσι, στο μεγάλο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης «καίγονται» για βαθμό ή βαθμούς. Βέβαια, το έργο τους μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Απέναντί τους θα βρουν την κορυφαία ομάδα της «γηραιάς ηπείρου». Η «Βασίλισσα» έχει στο παλμαρέ της 15 τρόπαια Champions League, τη στιγμή που η επόμενη ομάδα είχε λιγότερα από τα μισά, μια και η Μίλαν έχει σηκώσει 7 κούπες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης φιγουράρει στην κορυφή της LaLiga και πριν τα ματς της Τρίτης (25/11) ήταν στην πρώτη οκτάδα της ενιαίας βαθμολογίας του Champions League. Ωστόσο, οι «μερέγχες» είναι σε κρίση, αφού προέρχονται από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα με την Ράγιο Βαγεκάνο και Εϊμπάρ και μία ήττα από την Λίβερπουλ στην Ευρώπη.

Χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Τετάρτης (26/11) χωρίς να προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα, έπειτα από τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και την αντικατάστασή του στην λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

«Μισή» στο Φάληρο η Ρεάλ

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να διαχειριστεί σειρά σημαντικών προβλημάτων, κυρίως στην αμυντική του γραμμή, ενώ τεράστιας σημασίας η απουσία του Τιμπό Κορτουά. Ο τεχνικός της Ρεάλ θα πάρει μαζί του στην Ελλάδα 20 ποδοσφαιριστές αφήνοντας στη Μαδρίτη τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας.

