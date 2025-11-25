Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

«Πάνοπλος» πηγαίνει στο μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει μόνο στον τραυματία Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βράδυ της Τρίτης (25/11) ολοκλήρωσαν οι Νταμπλούχοι Ελλάδας την προετοιμασία τους για τον κρίσιμο αγώνα της Τετάρτης (26/11) με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για ένα θετικό αποτέλεσμα, ει δυνατόν τη νίκη, ούτως ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει τα πλάνα του για το ματς με τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αλέξανδρου Πασχαλάκη που είναι τραυματίας. Μάλιστα, τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα έχει πάρει ο Νίκος Μπότης, που είναι στην αποστολή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στη Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»

23:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Θετική αξιολόγηση του σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

23:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

23:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Ζημιά» στην Τουρκία η Ουνιόν, πρώτη νίκη για Μπενφίκα - Τα αποτελέσματα

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι ο ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και η πρώην προϊσταμένη Πολεοδομίας για τον θάνατο του Νίκου Μπιτσάκη

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδιά τους μέσα σε πλοίο – Συνελήφθη 63χρονος

22:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την πρωτοπόρο Χάποελ, νίκη και για τη Φενέρμπαχτσε

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 25/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας της κακοκαιρίας ADEL

21:43ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 32 έτη

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Βουλή: Φωταγωγήθηκε το Κοινοβούλιο για την ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδιά τους μέσα σε πλοίο – Συνελήφθη 63χρονος

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πρώτες γυναίκες έφεδροι αξιωματικοί - Ποιοι θα σπουδάζουν και θα κάνουν θητεία ταυτόχρονα - Όλα τα ονόματα

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ένοχοι ο ιδιοκτήτης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου και η πρώην προϊσταμένη Πολεοδομίας για τον θάνατο του Νίκου Μπιτσάκη

07:44WHAT THE FACT

Χαμός σε κηδεία στην Μπανγκόκ: Η νεκρή χτύπησε το φέρετρο για να... βγει!

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Γκούντρουν Μολντενάουερ, πρώτη σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ