Champions League: «Τιτανομαχία» στο Λονδίνο, σκληρή «μάχη» στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα

Μετά το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης, το μεγάλο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League είναι η μάχη ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου. Μια πραγματική «σύγκρουση τιτάνων», ανάμεσα σε δύο από τις πιο επιβλητικές ομάδες της Ευρώπης στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μία από τις δύο θα δει το απόλυτο να σταματά ή και οι δύο, εάν προκύψει ισοπαλία.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν γνωρίσει μία μόλις ήττα φέτος, από τη Λίβερπουλ στα τέλη Αυγούστου (1-0), ενώ η Μπάγερν παραμένει αήττητη, με μοναδικό «ψεγάδι» μια ισοπαλία. Οι πρωταθλητές Γερμανίας έστειλαν σαφές μήνυμα πριν από τρεις εβδομάδες, επικρατώντας της Παρί Σεν Ζερμέν (2-1) σε ένα παιχνίδι ανάλογης έντασης και σημασίας.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκονται και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των δύο πλευρών: ο Εμπερέχι Έζε για την Άρσεναλ, με χατ-τρικ στο ντέρμπι με την Τότεναμ, και ο Μίκαελ Ολίσε για τη Μπάγερν, που «έλαμψε» με δύο γκολ και τρεις ασίστ στη νίκη επί της Φράιμπουργκ (6-2).

Μάχη σκληρών αμυνών στη Μαδρίτη

Πίσω από Άρσεναλ και Μπάγερν, η αψεγάδιαστη μέχρι σήμερα Ίντερ (12/12 βαθμούς) ταξιδεύει στη Μαδρίτη για μια δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην Ατλέτικο.

Οι δύο ομάδες φημίζονται για τις στιβαρές άμυνές τους, όμως η Ατλέτικο δεν δείχνει φέτος το ίδιο ατσάλινη. Έχει δεχθεί εννέα γκολ στο Champions League και 11 στη La Liga, την ώρα που η Ίντερ έχει παραβιαστεί μόλις μία φορά στη διοργάνωση. Σημαντικό νέο για τους «νερατζούρι» η επιστροφή του Μάρκους Τουράμ μετά από έξι εβδομάδες απουσίας.

Ρεβάνς του Super Cup και ανάγκη για… restart

Η Παρί θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μπάγερν και υποδέχεται την Τότεναμ σε ένα remake του πρόσφατου UEFA Super Cup, όπου οι Γάλλοι αναδείχθηκαν νικητές (2-2, 4-3 στα πέναλτι).

Οι Παριζιάνοι βρίσκονται στην 5η θέση, όμως χρειάζονται επειγόντως νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά άμεσης πρόκρισης στη φάση των «16».

Από την άλλη, η Τότεναμ (10η) έρχεται από μια δύσκολη περίοδο στην Premier League, γνωρίζοντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα από λονδρέζο αντίπαλο μέσα στον Νοέμβριο, μετά την ήττα από την Άρσεναλ (4-1) που ακολούθησε εκείνη από την Τσέλσι (1-0).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι

19:45 Πάφος - Μονακό

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

22:00 Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν

22:00 Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Μπριζ

22:00 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Διαβάστε επίσης