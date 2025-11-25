Champions League: «Ζημιά» στην Τουρκία η Ουνιόν, πρώτη νίκη για Μπενφίκα - Τα αποτελέσματα

Οι Πορτογάλοι, που είχαν στο αρχικό σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, επικράτησαν 2-0 του Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», χάρη στα γκολ των Νταλ στο 6’ και Μπαρέιρο στο 89’, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. Αντίθετα, οι Ολλανδοί συνέχισαν την απογοητευτική τους πορεία, μετρώντας πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Την ίδια ώρα, στο «Αλί Σάμι Γεν», η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ υπέγραψε το πρώτο μεγάλο σοκ της βραδιάς, επικρατώντας 1-0 της Γαλατασαράι. Οι Τούρκοι είχαν έρθει με φόρα από τρεις συνεχόμενες νίκες, όμως οι Βέλγοι, με τη δεύτερη εκτός έδρας επιτυχία τους, έμειναν γερά στο κόλπο της πρόκρισης και έστειλαν μήνυμα πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη μάχη. Το «χρυσό» τέρμα για τους φιλοξενούμενους σημείωσε ο Πρόμις στο 57’ ενώ για την «Τσιμ Μπομ» αποβλήθηκε στο 89’ ο Αρντά Ουνιάι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν

22:00 Τσέλσι - Μπαρτσελόνα

22:00 Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ

22:00 Νάπολι - Καραμπάγκ

22:00 Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους

22:00 Μαρσέιγ - Νιούκαστλ

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

19:45 Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι

19:45 Πάφος - Μονακό

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

22:00 Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν

22:00 Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Μπριζ

22:00 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

