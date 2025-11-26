Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Euroleague και Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11).

Ολυμπιακός
Μεγάλη "μάχη" για τους Πειραιώτες στα... αστέρια του Champions League
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθώς στις 22:00 υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το Mega.

Νωρίτερα, στις 20:30 θα πέσει σε ευρωπαϊκή «μάχη» και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

UEFA Youth League 2025-26

18:30

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

19:00

Novasports Start

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

19:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάφος – Μονακό

UEFA Champions League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

20:30

Novasports Prime

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Euroleague

20:30

Novasports 4HD

Μονακό - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μιλάνο – Ολυμπιακός

CEV Champions League 2026

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports 5HD

Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Euroleague

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Λίβερπουλ - PSV Αϊντχόφεν

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

UEFA Champions League 2025-26

22:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Ντιτρόιτ Πίστονς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Ποδόσφαιρο

02:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς

Μπάσκετ

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Χιούστον Ρόκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

