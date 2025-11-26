Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Euroleague και Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11).
Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθώς στις 22:00 υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το Mega.
Νωρίτερα, στις 20:30 θα πέσει σε ευρωπαϊκή «μάχη» και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
UEFA Youth League 2025-26
18:30
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:00
Novasports Start
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
19:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Πάφος – Μονακό
UEFA Champions League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
20:30
Novasports Prime
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague
20:30
Novasports 4HD
Μονακό - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μιλάνο – Ολυμπιακός
CEV Champions League 2026
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports 5HD
Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν
Euroleague
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Λίβερπουλ - PSV Αϊντχόφεν
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
22:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
00:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπόστον Σέλτικς - Ντιτρόιτ Πίστονς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
02:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια