Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Euroleague και Champions League

Μεγάλη "μάχη" για τους Πειραιώτες στα... αστέρια του Champions League

Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθώς στις 22:00 υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το Mega.

Νωρίτερα, στις 20:30 θα πέσει σε ευρωπαϊκή «μάχη» και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 19:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Euroleague 20:30 Novasports 4HD Μονακό - Αναντολού Εφές Euroleague 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Euroleague 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ - PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26 22:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Ντιτρόιτ Πίστονς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο 02:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Διαβάστε επίσης