ΠΑΟΚ - Άρης: LIVE το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ, πήρε «αέρα» πέντε βαθμών στην κορυφή της Super League. Μαζί και τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Η 13η αγωνιστική όμως, έχει σημαντικά ματς να διεξάγονται σήμερα. Το… κυρίως πιάτο συγκεκριμένα, με ένα μεγάλο ντέρμπι να δεσπόζει.

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για το Κύπελλο, η «μάχη» μεταφέρεται στη Super League. Πηγαίνοντας από το «Κλ. Βικελίδης» στην Τούμπα. Εκεί ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη, σε ένα «καυτό» ματς όπως είναι όλες οι αναμετρήσεις των δύο μεγάλων αντιπάλων της πρωτεύουσας της Μακεδονίας.

Οι γηπεδούχοι θέλουν πάση θυσία τη νίκη για να μη χάσουν επαφή με την κορυφή. Από την άλλη οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν ζημιά στον μεγάλο τους αντίπαλο και ταυτόχρονα να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει σημαντική ψυχολογική ώθηση, καθώς τους λείπει η αυτοπεποίθηση.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης:

SUPER LEAGUE – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Λεβαδειακός Novasports 2

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 34 (13αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 29

3. Α.Ε.Κ. 28

4. ΒΟΛΟΣ 22 (13αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (11αγ.)

7. ΑΡΗΣ 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 (13αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ASTERAS AKTOR 11

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

12. Ο.Φ.Η. 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 7

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5