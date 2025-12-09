Youth League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 2-0: Ηττήθηκαν και περιμένουν οι Νέοι στη «παγωμένη» Αστάνα

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την τρίτη τους ήττα στη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να μείνουν στην 20ή θέση με 7 βαθμούς, ωστόσο, η πρόκριση στην επόμενη φάση έχει δυσκολέψει σε τεράστιο βαθμό, αφού τις επόμενες ώρες και μέρες θα διεξαχθούν οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή αν θα βρίσκονται στην… τελική 22άδα που παίρνει το «εισιτήριο» για τη φάση των νοκ άουτ.

Το παιχνίδι «στράβωσε» από πολύ νωρίς για το «συγκρότημα» του Γιώργου Σίμου, αφού μόλις στο 4’ οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο σκορ με το σουτ του Ραμαζάν Μπαγκντάτ.

Οι Καζάκοι χτυπούσαν αδιάκοπα στις αντεπιθέσεις, με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται σημαντικά να βρει αντίδραση στο παιχνίδι. Όλα όμως άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν τα ηνία της αναμέτρησης, πιέζοντας για να επιστρέψουν στο ματς.

Μία στιγμή αδράνειας στο 57’ στάθηκε καθοριστική, καθώς η Καϊράτ βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Αμπίς εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα και διαμόρφωσε το 2-0, σκορ που έμελλε να παραμείνει μέχρι τη λήξη.

Παρά τις προσπάθειες των Πειραιωτών να ξαναμπούν στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος, δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε νέα ώθηση. Έτσι, το 2-0 παρέμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, σφραγίζοντας την επικράτηση της Καϊράτ.

Καϊράτ Αλμάτι: Καλμούρζα, Νουργκαλίγιεβ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ, Τασπουλάτοφ, Μακχαμετζάν (60′ Πετρίκ), Ντουισενμπέκ, Αμπίς (79′ Ορινμπασάρ), Καλικούλοφ (70′ Νουρμπολάτ), Μπιρκουβάκοφ (70′ Τολεουκάν), Μπαγκντάτ (79′ Μπεμπολάτ).

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Σιόζος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης (67′ Θεοδωρίδης), Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας (81′ Τρικαλιώτης), Φίλης (52′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα (67′ Καλαϊτζίδης), Τουφάκης (67′ Κότσαλος), Κορτές.

