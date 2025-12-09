Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

Παρακολουθήστε και σχολιάστε στο Live Chat το παιχνίδι Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Newsbomb

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής παρουσίας τους στην μεγάλη κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν μπροστά τους οι Νταμπλούχοι Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο Champions League, μια και το απόγευμα της Τρίτης (09/12) θα παίξει κόντρα στους Καζάκους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται από την Κυριακή (07/12) στην πρωτεύουσα της ασιατικής χώρας, ούτως ώστε να μπορέσει να εγκλιματιστεί καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες του παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Δευτέρα (08/12) το απόγευμα στην «Astana Arena», το μοναδικό στάδιο στο Καζακστάν που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις αυτή την περίοδο, αφού έχει αναδιπλούμενη οροφή και συνθετικό χλοοτάπητα.

Άλλωστε, αυτό το διάστημα στην ασιατική χώρα επικρατούν πολικές συνθήκες, με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να αναφέρουν πως την ώρα διεξαγωγής του αγώνα, η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και το -22 β. Κελσίου. Βέβαια, εντός της Arena, οι συνθήκες θα είναι σαφώς καλύτερες, αλλά δεν παύουν να θεωρούνται ακραίες, ακόμα και αυτή την περίοδο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός από το Live Chat:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έφοδος της ΕΛΑΣ στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Τι εντοπίστηκε στα κελιά

18:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Έρχεται νωρίτερα ο Ζαφείρης και μπαίνει στις προπονήσεις

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισχύ η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Σύντομα θα σταλούν στις ΗΠΑ τα «επαναδιατυπωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

17:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ντρίπλα της Turkstream για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε απόπειρα βιασμού από 21χρονο

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

16:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο οπαδοί που κρατούνταν αδικαιολόγητα στην Τουρκία

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα: Η ΕΕ πολύ κοντά σε λύση για τα παγωμένα ρωσικά στοιχεία -Ο Τραμπ να σεβαστεί τις επιλογές μας

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια ισχυρή Ελλάδα

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

17:12LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης – Ο Δημήτρης Πανόπουλος στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο

17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, LIVE: Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-0 - Σέντρα στον αγώνα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ισόβια στον εκτελεστή και εννέα χρόνια στον συνεργό για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου ψαρά στην Πάργα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε πορτοκάλια o Κηφισός - Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κηφισιάς

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον αρχηγό του Βασιλικού Ναυτικού: Η Βρετανία κινδυνεύει να χάσει τον Ατλαντικό από τη Ρωσία

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Φωτιά σε κτήριο στο Μανχάταν - Απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ