Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» στην Αστάνα

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους Καζάκους στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με μοναδικό στόχο τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο», στη «μάχη» που κάνουν για να μπορέσουν να κλείσουν θέση στην πρώτη 24άδα και να πάρουν το «εισιτήριο» για τη φάση των νοκ άουτ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να ξεπεράσει και τις ιδιαίτερες συνθήκες της αναμέτρησης, καθώς το ματς θα γίνει σε πλαστικό χλοοτάπητα, λόγω του πολικού ψύχους που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Μάλιστα, τρεις ώρες πριν τη σέντρα, το θερμόμετρο έδειχνε -22 βαθμούς Κελσίου, αν και εντός του σταδίου, η κατάσταση θα είναι σαφώς πιο υποφερτή, εξαιτίας του συστήματος θέρμανσης και της αναδιπλούμενης οροφής που υπάρχει στην «Astana Arena».

Λίγες ώρες πριν την σέντρα, ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την εμφάνιση με την οποία θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές στην αναμέτρηση με την Καϊράτ. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παίξουν με τη δεύτερη εμφάνισή τους, τη λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες.

