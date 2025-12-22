Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι
Με την αναμέτρηση, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός, πέφτει τη Δευτέρα (22/12) η αυλαία της Super League, για το 2025.
Οι δύο ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους, στο τελευταίο ματς πριν τις γιορτές.
Ο Πανσερραϊκός είναι ουραγός, μετρώντας οκτώ διαδοχικές ήττες, χωρίς να έχει σκοράρει σε έξι από αυτά τα ματς. Ο Ζεράρ Σαραγόσα, ενδεχομένως, να παίζει το… κεφάλι του, καθώς υπάρχει ήδη γκρίνια για την αδυναμία ανάκαμψης των «λιονταριών».
Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο (3-0 την ΑΕΛ) την περασμένη αγωνιστική και θέλει να «χτίσει» νέο νικηφόρο σερί, ώστε να παραμείνει γερά στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης.
Το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Δευτέρας (22/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)
- ΑΕΚ 37
- Ολυμπιακός 36
- ΠΑΟΚ 35
- Λεβαδειακός 25 -14 αγ.
- Βόλος 25
- Παναθηναϊκός 22 -14 αγ.
- Άρης 20
- Κηφισιά 18
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας AKTOR 13
- Ατρόμητος 13
- ΟΦΗ 12 -14 αγ.
- ΑΕΛ 9
- Πανσερραϊκός 5 -14 αγ.