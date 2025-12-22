Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι

Οι δύο ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους, στο τελευταίο ματς πριν τις γιορτές.

Ο Πανσερραϊκός είναι ουραγός, μετρώντας οκτώ διαδοχικές ήττες, χωρίς να έχει σκοράρει σε έξι από αυτά τα ματς. Ο Ζεράρ Σαραγόσα, ενδεχομένως, να παίζει το… κεφάλι του, καθώς υπάρχει ήδη γκρίνια για την αδυναμία ανάκαμψης των «λιονταριών».

Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο (3-0 την ΑΕΛ) την περασμένη αγωνιστική και θέλει να «χτίσει» νέο νικηφόρο σερί, ώστε να παραμείνει γερά στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης.

Το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Δευτέρας (22/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

ΑΕΚ 37 Ολυμπιακός 36 ΠΑΟΚ 35 Λεβαδειακός 25 -14 αγ. Βόλος 25 Παναθηναϊκός 22 -14 αγ. Άρης 20 Κηφισιά 18 Παναιτωλικός 15 Αστέρας AKTOR 13 Ατρόμητος 13 ΟΦΗ 12 -14 αγ. ΑΕΛ 9 Πανσερραϊκός 5 -14 αγ.

