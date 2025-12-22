Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής
AP Photo/Phelan M. Ebenhack
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μολονότι Δευτέρα, η δράση είναι «πλούσια» με το… μενού να περιλαμβάνει Premier League, La Liga, τελικό Supercoppa, αλλά και Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Επίσης, σήμερα (22/12) πέφτει η αυλαία της Super League για το 2025, με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12):

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μάλι – Ζάμπια

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00

Novasports Prime

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Λαύριο - Νίκη Βόλου

Elite League

19:00

ΕΡΤ Sports 3

Νότια Αφρική – Ανγκόλα

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλβέρκα – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:00

Novasports 2HD

Νάπολι – Μπολόνια

Τελικός Super Cup Ιταλίας

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League, 17η Αγωνιστική

Εκπομπή

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια

Lega Basket Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο – Εσπανιόλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπενφίκα – Φαμαλικάο

Liga Portugal Betclic 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς

NBA

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Οι ένοπλοι της παραλίας Μπόνταϊ έριξαν στο πλήθος εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν - H εκπαίδευση και οι αναγνωριστικές κινήσεις πριν το μακελειό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Ανεστίδης: «Δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο» - Αρνείται τις κατηγορίες

10:03ΕΘΝΙΚΑ

Ξεκινάει και φέτος η «Μάχη της τσιπούρας» - Ειδικός αναλυτής απαντάει στο Newsbomb αν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο για γερά νεύρα: Σήκωσε όπλο σε αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ

10:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 21χρονος τραγουδιστής που τον κατήγγειλε θα κατονομάσει όσους προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν

10:00ΥΓΕΙΑ

Άτμισμα στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

10:00ΥΓΕΙΑ

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης αλλά όχι αθώα

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tα ρομπότ ζουν πλέον ανάμεσά μας: Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ανθρώπινη εποχή των μηχανών;

09:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ELMT Max Concept είναι η κινεζική άποψη για τα σκληροτράχηλα τετρακίνητα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Προμηθέας: Το δέντρο που έζησε 5.000 χρόνια και κόπηκε από ένα ανθρώπινο λάθος

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Τσουχτερό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Τεράστιες ανατιμήσεις σε κρέατα και λαχανικά

09:35ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας ο... παγκίτης, ξέφυγε ο Καιρίδης, ο ρόλος Neuropublic, οι εκπλήξεις στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, τι συμβαίνει με την Aegean και τους αναλυτές και ο φόβος της ΔΕΗ

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Η πρώτη φωτογραφία του νεκρού τρομοκράτη και τα ταξίδια στην Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Η πρώτη φωτογραφία του νεκρού τρομοκράτη και τα ταξίδια στην Ινδία

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ