Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12).
Μολονότι Δευτέρα, η δράση είναι «πλούσια» με το… μενού να περιλαμβάνει Premier League, La Liga, τελικό Supercoppa, αλλά και Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.
Επίσης, σήμερα (22/12) πέφτει η αυλαία της Super League για το 2025, με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/12):
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μάλι – Ζάμπια
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:00
Novasports Prime
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Stoiximan Super League 2025-26
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Λαύριο - Νίκη Βόλου
Elite League
19:00
ΕΡΤ Sports 3
Νότια Αφρική – Ανγκόλα
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
20:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Αλβέρκα – Πόρτο
Liga Portugal Betclic 2025-26
21:00
Novasports 2HD
Νάπολι – Μπολόνια
Τελικός Super Cup Ιταλίας
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League, 17η Αγωνιστική
Εκπομπή
21:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια
Lega Basket Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Φούλαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Εσπανιόλ
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
22:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπενφίκα – Φαμαλικάο
Liga Portugal Betclic 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Ντάλας Μάβερικς
NBA