Παναθηναϊκός: Οριστικό το deal με τη Γκρέμιο για Τετέ – Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του

Το πολύμηνο σίριαλ οδεύει προς το τέλος του, με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να βρίσκεται κανονικά στο Κορωπί και να αναμένει το τελικό «πράσινο φως» για να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Εδώ και καιρό, άλλωστε, είχε εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στη Γκρέμιο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής θεωρείται δεδομένη, καθώς οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον βραζιλιάνικο σύλλογο για ποσό που αγγίζει τα 6,5 εκατ. ευρώ. Το μόνο που απομένει είναι η διευθέτηση μιας μικρής εκκρεμότητας που αφορά τα τροφεία του ποδοσφαιριστή.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Γκρέμιο είχε επιχειρήσει αρχικά να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήταν κατηγορηματικός, ξεκαθαρίζοντας πως συζητούσε αποκλειστικά το ενδεχόμενο της απευθείας πώλησης.

Στόχος των «πρασίνων» ήταν τουλάχιστον η κάλυψη του ποσού που είχε δαπανηθεί για την απόκτησή του, περίπου 5,7 εκατ. ευρώ, κάτι που τελικά όχι μόνο επιτεύχθηκε, αλλά ξεπεράστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τετέ διατηρεί το υψηλότερο συμβόλαιο στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 2,7 εκατ. ευρώ. Μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας στο «τριφύλλι», ο 25χρονος εξτρέμ αποχωρεί έχοντας καταγράψει 13 γκολ και 10 ασίστ σε συνολικά 73 αγώνες.

