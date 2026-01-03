Παναθηναϊκός: Σοκ με Ντέσερς, υπέστη ρήξη τένοντα – Το διάστημα που θα απουσιάσει

Ο Νιγηριανός φορ τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στην Αφρική και, μετά τη διάγνωση, αποχώρησε άμεσα επιστρέφοντας στην Ελλάδα, προκειμένου να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό αντίστοιχων περιπτώσεων, ο χρόνος απουσίας του εκτιμάται στους δυόμισι μήνες, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο και στον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς ο Ντέσερς αποτελεί βασική επιλογή στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Στο μεταξύ, οι Κυριακόπουλος και Κοντούρης συνέχισαν και σήμερα με ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, δίνοντας έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με πρωινό πρόγραμμα το Σάββατο στο «Γ. Καλαφάτης», οι Πράσινοι συνέχισαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής (11/01) με τον Πανσερραϊκό. Οι παίκτες του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς, ατομικό ακολούθησε ο Κοντούρης και το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κυριακόπουλος.

Ο Ντέσερς γύρισε στην Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του με την Εθνική του ομάδα. Υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού. Θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή και η καταστασή του θα επανακτιμηθεί στο επόμενο διάστημα».

