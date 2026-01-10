Παναθηναϊκός: Τρεις νεοφερμένοι και Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος στην αποστολή

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Πανσερραϊκό, έφερε την πρώτη αποστολή του 2026 για τον Ράφα Μπενίτεθ. Από αυτή προκύπτουν αρκετά… χαμόγελα για το «τριφύλλι», λόγω της παρουσίας νεοφερμένων παικτών, αλλά κυρίως επιστροφών τραυματιών.

Τσάβες, Κοντούρης και Τετέι είναι στις επιλογές του Ισπανού και κάνουν το ντεμπούτο τους στην αποστολή. Από την άλλη, στην αποστολή είναι οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι και Σάντσες, οι οποίοι απουσιάζουν εδώ και καιρό λόγω τραυματισμών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι σε μικρό χώρο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στην προπόνηση έλαβαν μέρος τόσο ο Γιώργος Κυριακόπουλος όσο και ο Μίλος Πάντοβιτς. Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Βιλένα, Κυριακόπουλος.

Είναι τιμωρημένοι και θα εκτίσουν την ποινή τους οι Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Παντελίδης».