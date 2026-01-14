Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου η εντυπωσιακή ομάδα της Βοιωτίας

Το αριστερό πόδι του Μάγκνουσον και η πονηριά του Μπάλτσι έστειλαν την ομάδα του Παπαδόπουλου στα ημιτελικά του θεσμού – Προσπάθησε η Κηφισιά αλλά σπατάλησε τις ευκαιρίες της.

Το… παραμύθι του Λεβαδειακού στη φετινή σεζόν, συνεχίζεται. Μετά την εκπληκτική του πορεία στο Πρωτάθλημα, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς στον προημιτελικό που έγινε στην πόλη της Βοιωτίας.

Με τον τρόπο αυτό η επαρχιακή ομάδα που εντυπωσιάζει τους πάντες, συνεχίζει μόνο με νίκες στο θεσμό! Απέναντι στην αξιόμαχη Κηφισιά η οποία ηττήθηκε μετά από καιρό σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, ο Λεβαδειακός περιμένει τον νικητή του ΑΕΚ – ΟΦΗ για να δει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά.

Οι γηπεδούχοι στο πρώτο μέρος είχαν το συνηθισμένο διάστημα πίεσης στον αντίπαλο, όπου δημιούργησαν κάποιες καλές στιγμές. Η Κηφισιά κυρίως με τον Χριστόπουλο προσπάθησε να γίνει απειλητική, χωρίς να βρει κι αυτή στόχο. Το κατάφερε ο Μάγκνουσον με το εκπληκτικό φάουλ που εκτέλεσε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος άρχισε ο Λεβαδειακός ψάχνοντας το γκολ που θα «καθαρίσει» την πρόκριση, χωρίς να έχει ίδιο ρυθμό όμως. Το τέμπο χαμήλωσε, οι φιλοξενούμενοι πήραν την πρωτοβουλία και πίεσαν στα τελευταία λεπτά για να φτάσουν στην ισοφάριση. Τελικά το μεγάλο λάθος από Σόουζα και Ραμίρες στις καθυστερήσεις του ματς, έφερε και το 2-0 από τον Μπάλτσι, τελειώνοντας οριστικά την πρόκριση.

Το φιλμ του αγώνα

15’ Κεφαλιά του Μάγνουσον, με τον Ραμίρες να αντιδρά εντυπωσιακά και να διώχνει.

17’ Καλή στιγμή με τον Πεντρόσο για τον Λεβαδειακό, από κοντά έκανε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

19’ Ο Βήχος εκτός περιοχής έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

34’ Ο Αντόνισε έκανε το γυριστό μετά από σέντρα του Σιμόν, ο Ανάκαρ μπλόκαρε την μπάλα.

42’ Ο Χριστόπουλος έκανε το διαγώνιο σουτ, ο Ανάκερ ήταν σε ετοιμότητα και δεν ανησύχησε.

44’ Λάθος του Μανθάτη και ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Χριστόπουλο από κοντά να κάνει την προβολή, χωρίς να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

45+2’ Γκολ 1-0: Φάουλ σε καλή θέση για τον Λεβαδειακό, ο Μάγκνουσον ανέλαβε την εκτέλεση και με άψογο χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

48 Σε καλή θέση ο Παλάσιος έκανε το διαγώνιο σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ.

63’ Σε πλεονεκτική θέση ο Χριστόπουλος προσπάθησε να απειλήσει, όμως το τελείωμά του ήταν αδύναμο.

64’ Ο Τσάπρας βρέθηκε σε θέση βολής για τον Λεβαδειακό εντός περιοχής, ο Ραμίρες όμως ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε σε κόρνερ.

72’ Ο Πεντρόσο έκανε το σουτ απ’ το ημικύκλιο της περιοχής, με τον Ραμίρες να μην απειλείται.

82’ Λάθος έξοδος του Ανάκερ, ο Αμανί δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να απειλήσει.

83’ Ο Ζέρσον από τα δεξιά έκανε ωραία ενέργεια, έστρωσε στον Θεοδωρίδη την μπάλα, όμως το πλασέ του τελευταίου ήταν άστοχο καθώς έχασε την ισορροπία του.

90+2’ Εκπληκτική ενέργεια του Ζέρσον στα δεξιά, γύρισε την μπάλα στον Πόμπο στο ύψος του πέναλτι, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

90+4’ Γκολ 2-0: Τεράστιο λάθος του Σόουζα που προσπάθησε να γυρίσει με κεφαλιά ψαράκι στον Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έχασε την μπάλα στην προσπάθειά του να μπλοκάρει και ο Μπάλτσι με άνεση στην κενή εστία «κλείδωσε» την πρόκριση!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Φωτιάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ανάκερ, Κωστή - Πέρεθ, Σιμόν

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας (75΄ Κάτρης), Τσιμπόλα (57΄ Τσοκάι), Κωστή, Μανθάτης (57΄ Μπάλτσι), Πεντρόσο (84΄ Όζμπολτ), Παλάσιος (76΄ Λαγιούς).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο (58΄ Αμανί), Πέρεθ (58΄ Κωνσταντακόπουλος), Αντόνισε (73΄ Μούσιολικ), Πόμπο, Πατήρας (58΄ Σόουζα), Χριστόπουλος (70΄ Θεοδωρίδης).

