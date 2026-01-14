Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (14/1, 18:30), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε μονή αναμέτρηση, η οποία σε περίπτωση ισοπαλίας στο ενενηντάλεπτο, θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Τζολάκη κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Μπιανκόν, δίδυμο στα στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή, ξεκινούν οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης, στα «φτερά» της επίθεσης, Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ταρέμι, θα είναι ο Γιαζίτσι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια. Ο Κεντζιόρα επέστρεψε στο πλευρό του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με τους Μπάμπα και Κένι να είναι στις πλευρές, αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα.

Μεϊτέ και Οζντόεφ αποτελούν το δίδυμο των χαφ και μπροστά τους η μεσοεπιθετική τριπλέτα των Τάισον-Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου.