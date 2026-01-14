LIVE Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι του Φαλήρου για τους «8» στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

1'
Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ασπρόμαυροι», ακολουθούν ένα βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Για τη Super League η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα – με ανατροπή – εκείνης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις αγνοείται η ισοπαλία (0-0 στις 5/2/23).

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

