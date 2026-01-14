ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την αποστολή – Ποιοι έμειναν εκτός

Με πολλά εμπόδια κορυφώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος ήταν η ίωση που «χτύπησε» την ομάδα και δεν επέτρεψε να είναι όλοι διαθέσιμοι για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έχει πέντε παίκτες στην αποστολή για το λόγο αυτό.

Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά έμειναν εκτός αποστολής. Σα να μην έφτανε αυτό, ανήμερα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ανέβασε πυρετό και ο Μοναστηρλής, ήρωας της πρόκρισης επί του Ατρόμητου.

Πέρα απ’ αυτούς, εκτός έμεινε και ο Ντέγιαν Λόβρεν που δεν είναι απόλυτα έτοιμος.