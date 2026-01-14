ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την αποστολή – Ποιοι έμειναν εκτός
Πέντε παίκτες του «δικέφαλου» ταλαιπωρούνται από ίωση και έμειναν εκτός αγώνα με τον Ολυμπιακό – Τελευταίο «θύμα» ο Μαναστηρλής που έμεινε στο ξενοδοχείο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με πολλά εμπόδια κορυφώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό. Ο λόγος ήταν η ίωση που «χτύπησε» την ομάδα και δεν επέτρεψε να είναι όλοι διαθέσιμοι για τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έχει πέντε παίκτες στην αποστολή για το λόγο αυτό.
Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά έμειναν εκτός αποστολής. Σα να μην έφτανε αυτό, ανήμερα του αγώνα με τον Ολυμπιακό ανέβασε πυρετό και ο Μοναστηρλής, ήρωας της πρόκρισης επί του Ατρόμητου.
Πέρα απ’ αυτούς, εκτός έμεινε και ο Ντέγιαν Λόβρεν που δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία: Ανήλικοι ήρθαν στα χέρια σε προαύλιο Λυκείου
18:32 ∙ LIFESTYLE
The Floor: Ο Γιώργος Λιανός επιστρέφει με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ
18:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες με μισθό έως €1.004
18:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την αποστολή – Ποιοι έμειναν εκτός
17:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ