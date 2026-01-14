Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: «Καθάρισε» ντέρμπι και πρόκριση από το πρώτο τέταρτο

Ευκολότερα απ’ όσο θα περίμενε ο «δικέφαλος» επικράτησε στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» και πέρασε στα ημιτελικά – Μύθου και Οζντόεφ οι σκόρερ, λίγες φάσεις οι γηπεδούχοι.

ΠΑΟΚ για μεγάλα πράγματα στο «Γ. Καραϊσκάκης»! Οι Θεσσαλονικείς πήραν με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Όντας τακτικά άψογοι και ουσιαστικά καλύτεροι των γηπεδούχων σε όλο το ματς, έφτασαν στο 0-2 από το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης και το διατήρησαν μέχρι το τέλος.

Τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, η μαχητικότητα, η αυτοπεποίθηση που είχε ο «δικέφαλος», συνδυάστηκε με την εξαιρετική συγκέντρωσή του στο πλάνο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έμοιαζε να ξαφνιάστηκε και δεν βρήκε σε κανένα σημείο του ματς τρόπο να «απαντήσει». Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τις καλύτερες ευκαιρίες του στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν όλα ουσιαστικά είχαν κριθεί.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απ’ την αρχή του ματς επέβαλαν τον ρυθμό που ήθελαν να πάει το ματς. Κρατώντας καλά τις θέσεις τους, αλλά και με τη γνωστή δύναμή τους στις μεταβάσεις. Μέσω των οποίων προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μύθου πριν το δεκάλεπτο και κάνοντας το 0-2 με τον Οζντόεφ στο τέταρτο της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε γρήγορα με την… πλάτη στον τοίχο και ήταν εμφανές πως δυσκολευόταν να δημιουργήσει κινδύνους στην εξαιρετική τακτική αντιμετώπιση του «δικέφαλου».

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα διατηρήθηκε, με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός που στην κόντρα βρήκε φάσεις για να πετύχει και τρίτο τέρμα. Ο Ολυμπιακός στηρίχτηκε κυρίως σε σέντρες και στατικές φάσεις, δίχως να απειλεί ουσιαστικά. Έτσι ήρθε το τελικό 0-2 και η μεγάλη πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς, που ήταν πέρα για πέρα δίκαιη.

Το φιλμ του αγώνα

3’ O Ταρέμι έκανε την προσποίηση, ο Τσικίνιο δοκίμασε να γυρίσει, με την μπάλα να κοντράρει και να μπλοκάρει ο Τσιφτσής.

7’ Γκολ 0-1: Άνοιγμα στα δεξιά στον Ζίβκοβιτς που έκανε εξαιρετική μπαλιά στον Μύθου, αυτός εντός περιοχής πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ!

10’ Ο Ζέλσον Μάρτινς σούταρε άουτ απ’ τα όρια της περιοχής. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι του Κωνσταντέλια πάνω στον Ντάνι Γκαρθία, με το ματς να συνεχίζεται.

14’ Από κόντρα η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο εντός περιοχής, αυτός κινήθηκε για να βρει χώρο να σουτάρει, με παρέμβαση αμυντικού και νέα κόντρα η μπάλα έφτασε στον Τσιφτσή.

15’ Γκολ 0-2: Ο Τάισον από αριστερά έκανε τη σέντρα με τον Ζίβκοβιτς εντός περιοχής από δεξιά να γυρίζει με τη μία και ο Οζντόεφ πάνω στην κίνηση σούταρε στα δίχτυα!

22’ Ο Τσικίνιο σε πλεονεκτική θέση για σουτ, άνοιξε το κοντρόλ και έτσι το σουτ που δοκίμασε κόντραρε στον Μπάμπα κι έφυγε κόρνερ.

30’ Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον, απομάκρυνε ο Τζολάκης, η μπάλα στρώθηκε εντός περιοχής στον Κωνσταντέλια που σούταρε δυνατά, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να αποκρούει σε κόρνερ.

35’ Ο Ζίβκοβιτς έτοιμος να βγει τετ α τετ με τον Τζολάκη, όμως έχασε το κοντρόλ και τον σταμάτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού.

39’ Ο Ταρέμι έκανε τις προσποιήσεις εντός περιοχής, από κόντρα η μπάλα έφτασε στον Κοστίνια που σούταρε από πλεονεκτική θέση, χωρίς να βρει στόχο.

45+1’ Στην κόντρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον, άνοιξε στον Κωνσταντέλια ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά την κρίσιμη ντρίπλα την σταμάτησε ο Ρέτσος.

49’ Στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ, ο Τάισον γύρισε την μπάλα στον Μύθου που εντός περιοχής κι από πλάγια θέση σούταρε, με τον Τζολάκη να διώχνει.

52’ Φάουλ για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στο τείχος, ο Μουζακίτης στη συνέχεια σούταρε εντυπωσιακά με τον Τσιφτσή να κάνει εξαιρετική επέμβαση σε κόρνερ.

77’ Λάθος του Ρέτσου με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει την μπάλα και να μπαίνει στην περιοχής φάτσα με τον Τζολάκη, αλλά ο διεθνής γκολκίπερ βγήκε και έκλεισε το πεδίο του Σέρβου, μπλοκάροντας την τελική του προσπάθεια.

81’ Ο Μάρτινς από δεξιά προσπάθησε να βρει τον Γιάρεμτσουκ που ήταν απέναντι στην εστία, με τον Κετζιόρα να σταματά την πάσα.

83’ Διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού για κράτημα του Κετζιόρα στον Γιάρεμτσουκ εντός περιοχής, τίποτα από διαιτητή και VAR.

90+1’ Στην περιοχή του ΠΑΟΚ η μπάλα, ο Ταρέμι πλάσαρε πάνω στην έξοδο του Τσιφτσή, έδιωξε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Ιρανός με τον Γιάρεμτσουκ μπερδεύτηκαν, ο Ποντένσε σούταρε προ κενής εστίας ουσιαστικά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

90+2’ Σέντρα του Ορτέγκα, ο Γιάρεμτσουκ πήρε την κεφαλιά, προβολή του Ταρέμι άουτ.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Μπιανκόν, Ροντινέι - Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80΄ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (64΄ Ποντένσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64΄ Έσε), Γιαζίτζι (32΄ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (71΄ Γιακουμάκης), Τάισον (58΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+1΄ Πέλκας), Μύθου (71΄ Χατσίδης)

