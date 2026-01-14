Παναθηναϊκός - Άρης 3-0: Με χατ-τρικ του Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κι έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας 3-0 του Άρη στο ΟΑΚΑ με χατ-τρικ του Τάσου Μπακασέτα και αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. 

Ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός παρουσιάζεται στο ξεκίνημα του 2026.

Με νέα «τριάρα», μετά από αυτή επί του Πανσερραϊκού, το Τριφύλλι εξασφάλισε την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τον ΠΑΟΚ (στις 3/4 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στη Λεωφόρο και μια εβδομάδα αργότερα ο επαναληπτικός στην Τούμπα).

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε αλλαγές σε σχήμα (4-4-2) και πρόσωπα, με το δίδυμο των Τετέι και Παντελίδη να αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις κόντρα στον Άρη, όπως και ο νεαρός Μπόκος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής, ωστόσο, ήταν ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του (τα δύο με πέναλτι), πριν από το σπουδαίο ντέρμπι της Κυριακής (18/1) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 5’ ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία του όταν από γύρισμα του Παντελίδη από δεξιά, ο Τεττέη πήρε θέση στην περιοχή και κατάφερε να πλασάρει, όμως το πλασέ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία στο 10’ όταν από σέντρα του Πέρεθ, ο Μόντσου έπιασε πλασέ στην κίνηση, με το Λαφόν να αποκρούει και τον Ισπανό μέσο να πλασάρει ξανά ανενόχλητος πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 12’ έπειτα από νέο ωραίο συνδυασμό των Παντελίδη και Τεττέη και γύρισμα του τελευταίου, ο Μπόκος έκανε την προβολή, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε, ενώ τέσσερα λεπτά μετά (16’) ήρθε το γκολ για τους «πράσινους». Από ωραία σέντρα του Καλάμπρια, ο Ράτσιτς πρόλαβε να παρέμβει προ του Σφιντέρσκι που ακούμπησε την μπάλα και την έσπρωξε προς τα έξω κι ο Μπακασέτας με πολύ δυνατό σουτ έξω απ’ την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 26’ από σέντρα του Τεττέη, ο Παντελίδης επιχείρησε να νικήσει με... τακουνάκι τον Αθανασιάδη που μπλόκαρε, ενώ στο 34’ ο Λαφόν έκανε μεγάλη επέμβαση στην απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου. Ακόμη σπουδαιότερη ήταν η απόκρουση του Ιβοριανού γκολκίπερ στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν είπε «όχι» στο πλασέ του Μορόν απ’ το όριο της μικρής περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έχασε σημαντική ευκαιρία στο 47’ με τον Παναγίδη (απέκρουσε ο Λαφόν), ενώ στο 52’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σφιντέρσκι απ’ τον Ρόουζ. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 2-0 για τους «πράσινους», ενώ ολοκλήρωσε ένα ονειρικό για τον ίδιο χατ-τρικ (πρώτο μετά τις 12 Μαρτίου 2016 και το ματς Πανιώνιος-Ξάνθη 3-0) με άλλη μία εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 65’ σε ανατροπή του Τουμπά απ’ τον Ρόουζ (3-0).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71’ Κυριακόπουλος), Παντελίδης (71’ Ζαρουρί), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (78’ Ρενάτο Σάντσες), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90’ Νεμπής), Τεττέη (71’ Πάντοβιτς).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ (66’ Φαμπιάνο), Φατινγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (66’ Ντουντού), Πέρεθ (66’ Γαλανόπουλος), Παναγίδης, Γένσεν (75’ Μπουσαΐντ), Μορόν (87’ Δώνης).

