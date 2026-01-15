Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Όλοι οι ορισμοί της αγωνιστικής

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές για την 17η αγωνιστική της Super League - Ποιος σφυρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός.

Newsbomb

Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Όλοι οι ορισμοί της αγωνιστικής
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση στη Super League συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (17-18/1) και τη Δευτέρα (19/1).

Φυσικά από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός στην «OPAP Arena» το βράδυ της Κυριακής (18/1, 21:00).

Για την εν λόγω αναμέτρηση, η ΚΕΔ όρισε τον Σλοβένο ελίτ ρέφερι Ραντέι Ομπρένοβιτς, ο οποίος για βοηθούς θα έχει τους Γιούρε Πραπρότνικ και Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ). Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα είναι οι Ματέι Γιουγκ και Ντένις Χαλιλοβιτς.

Ο 35χρονος ρέφερι σφύριξε στο ΠΑΟΚ - Άρης 0-1 πριν δύο χρόνια και το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 4-2 πέρυσι. Ήταν επίσης στο Άρης-Ολυμπιακός 1-1 (24/4/24) και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 (20/10/24).

Στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, η ΚΕΔ όρισε τον Γιουματζίδη με VAR Κουμπαράκη και Τζήλο, στο ΑΕΛ Novibet - Άρης ο Ζαμπαλάς με VAR Βεργέτη και Ματσούκα.

Από εκεί και πέρα ο Πολυχρόνης θα διευθύνει το Παναιτωλικός - Λεβαδειακός και ο Παπαδόπουλος το Βόλος - Ατρόμητος.

Οι ορισμοί της 17ης αγωνιστικής:

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (19/1, 18:00)

  • Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
  • 1ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
  • 2ος Βοηθός: Δημήτριος Παγουρτζής (Πειραιώς)
  • 4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)
  • VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
  • AVAR: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
  • Παρατηρητής: Δημήτριος Κύρκος (Θεσπρωτίας)

ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος (19/1, 20:00)

  • Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • 1ος Βοηθός: Αργύριος Νταβέλας (Μακεδονίας)
  • 2ος Βοηθός: Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)
  • 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου (Μακεδονίας)
  • VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
  • AVAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
  • Παρατηρητής : Ελένη Κυρίου (Αρκαδίας)

ΑΕΛ Novibet – Άρης (18/1, 17:00)

  • Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
  • 1ος Βοηθός: Βασίλειος Μωυσιάδης (Γρεβενών)
  • 2ος Βοηθός: Χρήστος Κορώνας (Πειραιώς)
  • 4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς (Γρεβενών)
  • VAR: Χρήστος Βέργετης (Αρκαδίας)
  • AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)
  • Παρατηρητής : Αθανάσιος Νικολακόπουλος (Αθηνών)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (19/1, 19:00)

  • Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
  • 1ος Βοηθός: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής)
  • 2ος Βοηθός: Χρήστος Ψύλλος (Λέσβου)
  • 4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
  • VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
  • AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
  • Παρατηρητής: Σταύρος Μάνταλος (Καβάλας)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19/1, 21:00)

  • Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (ΕΠΟ)
  • 1ος Βοηθός: Γιούρε Πραπρότνικ (ΕΠΟ)
  • 2ος Βοηθός: Γκρέγκα Κορντέζ (ΕΠΟ)
  • 4ος Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
  • VAR: Ματέι Γιουγκ (ΕΠΟ)
  • AVAR: Ντένις Χαλιλοβιτς (ΕΠΟ)
  • Παρατηρητής : Αντωνία Κοκοτού (ΕΠΟ)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (17/1, 15:30)

  • Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
  • 1ος Βοηθός: Ιωάννης Μηνουδής (Πιερίας)
  • 2ος Βοηθός: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων)
  • 4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)
  • VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
  • AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
  • Παρατηρητής: Γεώργιος Μπίκας (Χαλκιδικής)
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο από το 2026 δίνει ελληνικό νησί

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων - Φωτογραφίες

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο μακριά θα φτάσει η Ευρώπη για να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία;

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Top Employers Institute: Κορυφαίος εργοδότης η Vodafone Ελλάδας

11:11MEETING POINT

Άγνωστος Χ η Καρυστιανού που δημιουργεί σκηνικό χαμηλών πτήσεων για όλους

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε διαδηλωτή στο πρόσωπο με βλήμα - Έχασε την όραση στο ένα μάτι - Δείτε βίντεο

11:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» μέσα από τα μάτια του Ιάσονα Χρόνη

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 15χρονη στην Κυψέλη: Την παρενόχλησε 50χρονος μέσα σε λεωφορείο

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει - Μαθητής γυμνασίου και ο πατέρας του στο όχημα - Πήγαιναν στο σχολείο

10:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | Όλοι οι ορισμοί της αγωνιστικής

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Χειμάρας

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Χειροπέδες σε 22χρονο μοτοσικλετιστή - Πέρασε με κόκκινο, έκανε ελιγμούς και μπήκε σε πεζόδρομο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia επενδύει δυναμικά στα σπορ EV GT

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει αν γεννηθείς στην Ανταρκτική - Ποια υπηκοότητα παίρνεις

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για αγρότες: Αν καθίσουμε στο τραπέζι θα μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε η Περιμετρική της Πάτρας

10:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Οι αντίπαλοι Σάκκαρη και Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία με γερανό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Έπεσε σε πολυσύχναστο δρόμο (Βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων: Η επίσημη υποδοχή του υπερόπλου που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τους ειδικούς: Φόβοι πώς η «ασθένεια Χ» θα εμφανιστεί μέσα στο 2026

10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Χειμάρας

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοδρωμένου δρόμου

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός φτάνουν στην υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων - Φωτογραφίες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή»: Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία και Νορβηγία στέλνουν στρατεύματα στη Γροιλανδία, εν μέσω απειλών Τραμπ

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» - Τι είπε ο 22χρονος στην 7,5ωρη απολογία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 15χρονη στην Κυψέλη: Την παρενόχλησε 50χρονος μέσα σε λεωφορείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει - Μαθητής γυμνασίου και ο πατέρας του στο όχημα - Πήγαιναν στο σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ