Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν υπολογιζόταν από τον Ράφα Μπενίτεθ και ήταν συνολικά εκτός πλάνων εδώ και καιρό. Έτσι, ο Αργεντινός είχε πάρει το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με ομάδα της αρεσκείας του και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρησή του με την εξής ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».