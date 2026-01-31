Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Σπουδαία «διπλά» για Άρη, ΟΦΗ και ΑΕΛ, τα οποία διαμορφώνουν νέα εικόνα από τη μέση και κάτω στη βαθμολογία.

Newsbomb

Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τρεις αναμετρήσεις «άνοιξε» η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στη Super League. Και στα τρία νίκησαν οι φιλοξενούμενοι, παίρνοντας σημαντικά αποτελέσματα.

Ο Άρης επικράτησε 1-0 στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και πλησίασε τον 5ο Παναθηναϊκό στον 1 βαθμό. Με τους «πράσινους» να έχουν δύο ματς λιγότερα.

Ο ΟΦΗ «πέρασε» απ’ το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, επικρατώντας 2-1. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 21 βαθμούς και πλέον μπορούν να κοιτούν ψηλότερα, καθώς μοιάζουν να ξεφεύγουν οριστικά από τους κινδύνους.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, η ΑΕΛ πήρε εκδίκηση από τον Βόλο για την ήττα που είχε γνωρίσει στη Λάρισα. Με τη συμπαράσταση του κόσμου της, επικράτησε 2-0 στο Πανθεσσαλικό. Με την τρίτη σερί νίκη τους οι «βυσσινί» ανέβηκαν στη 10η θέση με 19 βαθμούς.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς της Κυριακής. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες υποδεχόμενος την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει την φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και να επικρατήσει του Πανσερραϊκού. Ο Λεβαδειακός θέλει νίκη με τον Asteras Aktor για να διατηρήσει τη διαφορά του στην 4η θέση.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, σε αναμέτρηση κορυφής πέρα από γοήτρου.

SUPER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

  • Παναιτωλικός – Άρης 0-1
  • Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2
  • Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

  • Λεβαδειακός – Asteras Aktor 16:00
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά 17:30
  • ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 19:30
  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός 21:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Άρης 25 -19αγ.

7. Βόλος 25 -19αγ.

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19 -17αγ.

10. ΑΕΛ 19 -19αγ.

11. Ατρόμητος 17 -19αγ.

12. Παναιτωλικός 15 -19αγ.

13. Asteras Aktor 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Θεσσαλία και Μακεδονία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Σέρρες: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τραυματίας

23:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη αλλοδαπών από την Ακτή Ελεφαντοστού με 1.150 λαθραία πακέτα τσιγάρων

23:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλειστός Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Γιώργος Φρανκς, ξεπέρασε τον Κεντέρη!

23:15WHAT THE FACT

Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό

23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διωκόμενος με Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη και πλαστογραφία

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εξέλιξη στο Ιράν - Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στην ομάδα

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε δύο φάσεις θα επηρεαστεί η Αττική

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τροχαίο με λύκο στην Ηράκλεια Λαμίας

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: «Λύγισε» και το Περιστέρι ο Ολυμπιακός - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία - Προκάλεσε ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:03ΚΑΙΡΟΣ

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, άνεμοι έως 9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις - Για ποιές περιοχές ισχύει κόκκινη προειδοποίηση

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

20:22ΕΘΝΙΚΑ

Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να οδηγεί στις γραμμές του τρένου

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει με τους 44 κληρονόμους - Σε Λευκορωσίδα φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε δύο φάσεις θα επηρεαστεί η Αττική

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

23:15WHAT THE FACT

Οι γαλάζιες φάλαινες έχουν σωπάσει και αυτό δεν είναι καλό

18:48ΥΓΕΙΑ

Κάθριν Ο' Χάρα: Tι είναι το «situs inversus» η σπάνια ασθένεια της μητέρας του «Μόνος στο Σπίτι»

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η ανάλυση της κακοκαιρίας της 1ης Φεβρουαρίου – Οι 9 περιοχές που θα σαρώσει

12:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο Παναγιώτης Κρέτσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ