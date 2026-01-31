Super League: Πλησίασε Παναθηναϊκό ο Άρης, «καλπάζει» η ΑΕΛ, στο… ορεκτικό πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Με τρεις αναμετρήσεις «άνοιξε» η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στη Super League. Και στα τρία νίκησαν οι φιλοξενούμενοι, παίρνοντας σημαντικά αποτελέσματα.

Ο Άρης επικράτησε 1-0 στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό και πλησίασε τον 5ο Παναθηναϊκό στον 1 βαθμό. Με τους «πράσινους» να έχουν δύο ματς λιγότερα.

Ο ΟΦΗ «πέρασε» απ’ το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, επικρατώντας 2-1. Οι Κρητικοί ανέβηκαν στους 21 βαθμούς και πλέον μπορούν να κοιτούν ψηλότερα, καθώς μοιάζουν να ξεφεύγουν οριστικά από τους κινδύνους.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, η ΑΕΛ πήρε εκδίκηση από τον Βόλο για την ήττα που είχε γνωρίσει στη Λάρισα. Με τη συμπαράσταση του κόσμου της, επικράτησε 2-0 στο Πανθεσσαλικό. Με την τρίτη σερί νίκη τους οι «βυσσινί» ανέβηκαν στη 10η θέση με 19 βαθμούς.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς της Κυριακής. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις νίκες υποδεχόμενος την Κηφισιά, ενώ ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει την φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και να επικρατήσει του Πανσερραϊκού. Ο Λεβαδειακός θέλει νίκη με τον Asteras Aktor για να διατηρήσει τη διαφορά του στην 4η θέση.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό, σε αναμέτρηση κορυφής πέρα από γοήτρου.

SUPER LEAGUE – 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ



Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 16:00

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 21:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 44

2. Ολυμπιακός 42 -17αγ.

3. ΠΑΟΚ 41 -17αγ.

4. Λεβαδειακός 35

5. Παναθηναϊκός 26 -17αγ.

6. Άρης 25 -19αγ.

7. Βόλος 25 -19αγ.

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19 -17αγ.

10. ΑΕΛ 19 -19αγ.

11. Ατρόμητος 17 -19αγ.

12. Παναιτωλικός 15 -19αγ.

13. Asteras Aktor 13 -17αγ.

14. Πανσερραϊκός 8