Μεταγραφές: Η Αλ Αραμπί είπε «αντίο» στον Χάβι Ερνάντεθ που έρχεται στον Παναθηναϊκό

Ο σύλλογος του Κατάρ, στον οποίο αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Λεγανές, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, αποχαιρετώντας τον Ισπανό αριστερό μπακ.

https://www.instagram.com/p/DULVx0piBro/

Ο 27χρονος αμυντικός είχε μετακομίσει στην Ντόχα τον περασμένο Αύγουστο, όμως η αποδέσμευσή του από την Αλ Αραμπί ουσιαστικά επιταχύνει τις εξελίξεις για την έλευσή του στον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Χάβι Ερνάντεθ θα αποτελέσει την έκτη χειμερινή προσθήκη του «τριφυλλιού», μετά τους Τεττέι, Παντελίδη, Κοντούρη, Τσάβες, Αντίνο, ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η απόκτηση του Μούσα Σισοκό από τη Γουότφορντ.

