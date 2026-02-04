Αταμάν: «Σημαντικό παιχνίδι για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίει την Παρτιζάν (05/02, 21:30), στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της EuroLeague και ο Εργκίν Αταμάν λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του τοποθετήθηκε για την αυριανή αναμέτρηση.

Ο coach, αρχικά, δήλωσε: «Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία».

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού βρίσκονται κανονικά ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.