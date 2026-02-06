Σε δημοπρασία η πρώτη φανέλα του Λιονέλ Μέσι

Ποσό ρεκόρ αναμένεται να φτάσει η τιμή πώλησης της εμφάνισης που φόρεσε ο πεντάχρονος Λιονέλ Μέσι το 1993 και η οποία βγαίνει σε δημοπρασία.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί ιστορία για το ποδόσφαιρο, ακόμη και πριν σταματήσει την επαγγελματική του καριέρα. Κατά συνέπεια τα συλλεκτικά αντικείμενα που αφορούν την καριέρα του, φτάνουν τιμές που δύσκολα μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί με ένα ξεχωριστό αντικείμενο. Ο λόγος για την πρώτη φανέλα που φόρεσε ποτέ ο Αργεντινός. Το 1993 όταν ακόμη ήταν πέντε ετών, μια κόκκινη και λευκή φανέλα με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή του! Της ομάδας Κλαμπ Αμπαντρεράδο Γκραντόλι (Club Abanderado Grandoli) στο Ροσάριο.

Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η τελική τιμή θα μπορούσε να φτάσει πολλά εκατομμύρια δολάρια λόγω της ιστορικής και συμβολικής της αξίας.

Η ξεχωριστή φανέλα παρουσιάστηκε ως ένα από τα highlights της τρίτης σεζόν του King of Collectibles: The Goldin Touch, μιας παραγωγής του Netflix που επικεντρώνεται στην αγορά μοναδικών αντικειμένων.

Η εκπομπή, με παρουσιαστή τον δημοπράτη Κεν Γκόλντιν, παρουσίασε τη φανέλα, αν και η ημερομηνία και η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2023, οι φανέλες που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 δημοπρατήθηκαν για 7,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκείνη, που φόρεσε σε ένα Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε τα 450.000 δολάρια.

