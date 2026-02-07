Άρης - ΠΑΟΚ: Στο Ρύσιο Καρυπίδης και οπαδοί για το ντέρμπι

Η τελευταία προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» πραγματοποιήθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρυσίου, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες τακτικής και στη διαχείριση του αγώνα, ενόψει ενός ιδιαίτερα απαιτητικού παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος βρέθηκε στο Ρύσιο και παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον «Δικέφαλο». Η παρουσία του αποτέλεσε μήνυμα στήριξης προς το αγωνιστικό τμήμα, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία.

Παράλληλα, στο προπονητικό κέντρο έδωσαν το «παρών» και φίλοι της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, εμψυχώνοντας τους ποδοσφαιριστές και ζητώντας τη νίκη στο ντέρμπι. Οι οπαδοί του Άρη έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, απαιτώντας πάθος, αποφασιστικότητα και το τρίποντο που θα διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες για έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Άρης πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος σε όλα τα επίπεδα και να ικανοποιήσει τον κόσμο του σε ένα από τα σημαντικότερα ντέρμπι της σεζόν.

