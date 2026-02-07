Ολυμπιακός: Απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, τελέστηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, εκπρόσωποι των ομάδων, οι οικογένειες και οι φίλοι των αδικοχαμένων φιλάθλων, καθώς και πλήθος κόσμου, έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στα σκαλιά της Θύρας 7, εκεί όπου 21 νέοι άνθρωποι έφυγαν άδικα από τη ζωή. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας πως οι ψυχές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ.

01 11 Ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 02 11 Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 03 11 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφήνει λουλούδια στο μνημείο Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 04 11 "Παρούσα" και η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 05 11 Σύσσωμος ο Ολυμπιακός στο μνημόσυνο Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 06 11 Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕ Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 07 11 Πλήθος κόσμος Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 08 11 Το στεφάνι οπαδών του ΠΑΟΚ Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 09 11 Το στεφάνι για τη Θύρα 7 Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 10 11 Το μνημείο των θυμάτων Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY 11 11 Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY

