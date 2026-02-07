Ολυμπιακός: Απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

Την Κυριακή (08/02), συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα ημέρα του 1981 και την ανείπωτη τραγωδία της Θύρας 7, όπου 21 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της χώρας.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, τελέστηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, εκπρόσωποι των ομάδων, οι οικογένειες και οι φίλοι των αδικοχαμένων φιλάθλων, καθώς και πλήθος κόσμου, έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη τους.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στα σκαλιά της Θύρας 7, εκεί όπου 21 νέοι άνθρωποι έφυγαν άδικα από τη ζωή. Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζοντας πως οι ψυχές τους δεν ξεχάστηκαν ποτέ.

Mnimosino-Thira-7
0111

Ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0211

Τελέστηκε το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0311

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφήνει λουλούδια στο μνημείο

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0411

"Παρούσα" και η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0511

Σύσσωμος ο Ολυμπιακός στο μνημόσυνο

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0611

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕ

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0711

Πλήθος κόσμος

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0811

Το στεφάνι οπαδών του ΠΑΟΚ

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
0911

Το στεφάνι για τη Θύρα 7

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
1011

Το μνημείο των θυμάτων

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY
Mnimosino-Thira-7
1111

Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων

Πηγή: EUROKINISSI PHOTOPRESS AGENCY

