Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (07/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Με τρεις αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία της 20ης αγωνιστικής στη Super League, στην οποία δεσπόζουν τα σπουδαία ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.

Στη Greek Basketball League, με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση της 18ης αγωνιστικής.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ Premier League 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι - Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 – Άμπου Ντάμπι (Τελικός) Τένις

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο - Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός - ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (1ος Ημιτελικός) Τένις

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος - Μύκονος Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 4 Μάιντς - Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 3 Ζανκτ Πάουλι - Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ - Αμβούργο Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26

16:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ - Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ - Σάντερλαντ Premier League 2025/26

17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ - Άστον Βίλα Premier League 2025/26

17:00 Novasports News Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26

17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 – Οστράβα (Τελικός) Τένις

17:00 Novasports 5HD Φούλαμ - Έβερτον Premier League 2025/26

17:00 Novasports 4HD Γουλβς - Τσέλσι Premier League 2025/26

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα - Μεξικό Davis Cup 2026

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι - Όξφορντ Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός Stoiximan Super League 2025-26

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα - Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26

18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 – Μονπελιέ (2ος Ημιτελικός) Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ - Μαρούσι Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περισέρι - Ηρακλής Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα - Μεξικό Davis Cup 2026

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα - Νάπολι Serie A 2025-26

19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ - Μπρέντφορντ Premier League 2025/26

19:30 Novasports Prime Γκλάντμπαχ - Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη - Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Καντσία - Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά - Ατρόμητος Stoiximan Super League 2025-26

20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κρεμόνα - Καντού Lega Basket Serie A 2025-26

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ - Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα - Τορίνο Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ - Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα - Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26

03:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26

04:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 – Μάριο Μπαουτίστα vs Βινίσιους Ολιβέιρα MMA

