Super League: Τρείς αγώνες στο… πρόγευμα των μεγάλων ντέρμπι

Με τρεις αναμετρήσεις «ανοίγει» η αυλαία της 20ης αγωνιστικής, στην οποία δεσπόζουν τα σπουδαία ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.

INTIME NEWS
Οι μεταγραφές τελείωσαν. Τα ρόστερ διαμορφώθηκαν. Το focus των ομάδων της Super League, στρέφεται αποκλειστικά στους αγωνιστικούς στόχους. Με την 20η αγωνιστική να έρχεται με… φόρα, καθώς σε αυτή περιλαμβάνονται τα δύο σπουδαία ντέρμπι της χώρας. Αυτό των αιωνίων και εκείνο της Θεσσαλονίκης.

Το… ορεκτικό αυτής της χορταστικής στροφής στο Πρωτάθλημα, περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Οι οποίες αφορούν κυρίως την προσπάθεια των ομάδων να έχουν απόσταση από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η ΑΕΛ του εξαιρετικού σερί και της ψυχολογίας, υποδέχεται τον Παναιτωλικό που έχει… ξεχάσει τι θα πει επιτυχία. Οι «βυσσινί» είναι στο +4 από τους Αγρινιώτες, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις τελευταίες θέσεις.

Στην Τρίπολη ο Asteras Aktor φιλοξενεί τον Βόλο. Οι Αρκάδες «καίγονται» για νίκη, καθώς έχουν μείνει προτελευταίοι και πλέον έχουν τεράστια ανάγκη για βαθμούς. Η ομάδα της Μαγνησίας απ’ την άλλη, θέλει αποτέλεσμα για να είναι σταθερά στις θέσεις 5-8.

Τέλος, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο. Τις δύο ομάδες χωρίζουν 2 βαθμοί, έχουν… αέρα απ’ τις τελευταίες θέσεις, όμως θέλουν να τον διατηρήσουν.

SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

  • 17:00 ΑΕΛ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1
  • 18:00 Asteras Aktor – Βόλος Novasports 2
  • 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

  • 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Novasports Prime
  • 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1
  • 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Novasports Prime
  • 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46

2. Α.Ε.Κ. 45

3. Π.Α.Ο.Κ. 44 (18αγ.)

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29 (18αγ.)

6. ΑΡΗΣ 25

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

8. Ο.Φ.Η. 21 (18αγ.)

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (18αγ.)

10. ΑΕΛ NOVIBET 19

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

13. ASTERAS AKTOR 13

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8

