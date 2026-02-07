AEK: Τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 - «Έχασαν άδικα τη ζωή τους, δίπλα στις ομάδες τους»

20 φίλοι των «ερυθρόλευκων» κι ένας της «Ένωσης» άφησαν την τελευταία τους πνοή στα σκαλοπάτια του «Γ. Καραϊσκάκης», μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, όπως συμβαίνει κάθε χρόνος δεν ξεχνά την εν λόγω τραγωδία και τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Η ΠΑΕ έστειλε στεφάνι στο μνημόσυνο που έγινε το πρωί του Σαββάτου (07/02), ενώ μέσω ανάρτησή της στα social media, στην οποία αναφέρει:

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ τιμά και σήμερα τη μνήμη των 20 νέων ανθρώπων, φιλάθλων του Ολυμπιακού και ενός της ΑΕΚ, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου του 1981, ευρισκόμενοι ως θεατές απλά στο γήπεδο δίπλα στις αγαπημένες τους ομάδες. Χρέος όλων μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, είναι να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των φιλάθλων, η οποία πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Κάθε χρόνο 8 Φλεβάρη όλη η φίλαθλη Ελλάδα θα τιμά τη Μνήμη των 21 αυτών Νέων παιδιών...»

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

