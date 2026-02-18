ΠΑΟΚ – Θέλτα: Χωρίς Μεϊτέ η προπόνηση του «Δικεφάλου»

Στο πλαίσιο της διαχείρισης που ακολουθείται, ο Γάλλος μέσος έμεινε εκτός κι ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα.

Ο Μεϊτέ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο και με δεδομένη τη σημερινή (18/02) απουσία του, η συμμετοχή του στην αυριανή (19/2, 19:45) αναμέτρηση συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς ξεκίνησαν και σήμερα το πρόγραμμα με ατομικό στο γήπεδο, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν τη θεραπεία τους.

