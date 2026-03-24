Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ

Ανακοινώθηκε επίσημα πως ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ θα αποτελέσει παρελθόν για τους «κόκκινους» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Λευτέρης Μπακολιάς

Αυλαία σε μια τεράστια συνύπαρξη: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ. Ο άνθρωπος που ήταν μπροστάρης στην επιστροφή των «κόκκινων» στις κορυφές Αγγλίας και Ευρώπης, από το καλοκαίρι δε θα μένει στο λιμάνι της χώρας.

Ο «Φαραώ» μετά από 10 χρόνια, αποφάσισε να αφήσει το Μέρσεϊσαϊντ. Ανακοινώνοντας απ’ τα social media πως σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν για τους «κόκκινους».

Το συγκλονιστικό μήνυμα ανακοίνωσης του Σαλάχ, αναφέρει:

«Γεια σε όλους, δυστυχώς η ημέρα ήρθε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αποχαιρετισμού μου. Θα αφήσω την Λίβερπουλ στο φινάλε της σεζόν. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόσο βαθιά αυτός ο σύλλογος, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι, θα γινόντουσαν μέρος της ζωής μου.

Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πάθος, είναι ιστορία. Είναι πνεύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια σε κάποιον που δεν είναι μέρος αυτού του συλλόγου.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κερδίσαμε τα σημαντικότερα τρόπαια και παλέψαμε μαζί σε δύσκολες στιγμές. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα που είναι μέρος αυτού του συλλόγου κατά τη διάρκεια της καριέρας μου εδώ, ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην, και στους οπαδούς.

Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη που μου δώσατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου αλλά και στις δύσκολες στιγμές είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και κάτι που θα κουβαλώ για πάντα.

Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου δώσατε την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Θα είμαι πάντα ένας από εσάς, ο σύλλογος θα είναι πάντα το σπίτι μου αλλά και της οικογένειάς μου. Σας ευχαριστώ για όλα, χάρη σε όλους εσάς δεν θα περπατήσω ποτέ μόνος».

https://www.instagram.com/reel/DWRvm_WjnhJ/

Λίγα λεπτά μετά, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της Λίβερπουλ. «Σφραγίζοντας» το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών με την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πρόκειται να κλείσει την αυλαία της λαμπρής καριέρας του με την Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025-26. Η στιγμή για να γιορτάσουμε πλήρως την κληρονομιά και τα επιτεύγματά του θα έρθει αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν θα αποχαιρετήσει το Άνφιλντ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Σαλάχ είχε αποκτηθεί από τη Ρόμα το καλοκαίρι του 2017 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, βοηθώντας την ομάδα να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Premier League, το Champions League, το FIFA Club World Cup, το UEFA Super Cup, το FA Cup, δύο League Cups και ένα FA Community Shield.

Με 255 γκολ σε 435 εμφανίσεις μέχρι σήμερα, ο Αιγύπτιος βρίσκεται στην τρίτη θέση στον πίνακα των κορυφαίων σκόρερ του συλλόγου, ενώ έχει κερδίσει τέσσερις φορές το Χρυσό Παπούτσι της Premier League και έχει συγκεντρώσει πλήθος προσωπικών διακρίσεων.

https://www.instagram.com/p/DWRxAJoCG3O/
Novibet
