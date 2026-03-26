Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία λύγισε τη Ρουμανία κι είναι ένα βήμα μακριά από την τελική φάση

Οι γείτονες λύγισαν 1-0 τη Ρουμανία, με τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να κάνει μια κίνηση υψηλής κλάσης.

Ο Γκιουλέρ με εξαιρετική κάθετη βρήκε τον Καντιόγλου, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 53ο λεπτό, ενώ στο 61’ ο Γιλντίζ είχε δοκάρι.

Η Τουρκία εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του τρίτου path των playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σλοβακία – Κόσοβο (26/03, 21:45). Ο αγώνας που θα δώσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου στην Μπρατισλάβα ή στην Πρίστινα.

Όσον αφορά στη Ρουμανία, πάλεψε για να βρει γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα κατάφερε και μοιραία είδε το όνειρο της να «σβήνει». Για την ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου ξεκίνησε βασικός ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ κι έγινε αλλαγή στο 66’.

