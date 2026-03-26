Εθνική Ελλάδας: «Έχω παιδιά με ταλέντο, αλλά… – Αφήνει κενό ο Μάνταλος» | Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Παραγουάη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έθεσε σημαντικά ζητήματα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στη νέα γενιά των Ελλήνων παικτών, όπου υπάρχει ταλέντο και διάθεση, ενώ εξέφρασε και τους προβληματισμούς για το πραγματικό μέγεθος της «δεξαμενής» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίσης, μιλώντας για την απόσυρση του Μάνταλου, επεσήμανε ότι: «Τέτοιου είδους παίκτες με μεγάλη εμπειρία πάντα αφήνουν ένα κενό, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλούς παίκτες με αντίστοιχη εμπειρία».

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για τα φιλικά: «Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση. Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική».

Για τον Κοντούρη: «Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων».

Για το τι σημαίνει η αποχώρηση του Μάνταλου για την ομάδα: «Ο Πέτρος, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα, ήταν από τα παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ, όχι μόνο στο γήπεδο αλλά και στα αποδυτήρια τους νέους. Ο ίδιος θεώρησε ότι είναι ο καιρός να σταματήσει με την Εθνική ομάδα και μπορώ μόνο να του ευχηθώ καλή συνέχεια και υγεία. Τέτοιου είδους παίκτες με μεγάλη εμπειρία πάντα αφήνουν ένα κενό, ειδικά όταν δεν έχουμε πολλούς παίκτες με αντίστοιχη εμπειρία».

Για το πώς βλέπει τη νέα γενιά και τη «δεξαμενή» των παικτών: «Έχουμε αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες, αυτό είναι πραγματικότητα. Μέσα σε έναν χρόνο κάναμε πολλά πράγματα και πήγαμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, αλλά η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι χαρούμενος που έχω παιδιά με ταλέντο και διάθεση, αλλά υπάρχουν και προβληματισμοί για το πραγματικό μέγεθος της δεξαμενής των παικτών. Αν δούμε τη θέση των χαφ, υπάρχουν παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό ή είναι πολύ νεαροί και τώρα ξεκινούν. Ο προβληματισμός μου είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο σε ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν περισσότερες επιλογές. Από τις κλήσεις μου φαίνεται ότι πολλές φορές καλώ παίκτες πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, όπως έγινε με τον Μουζακίτη και τον Κοντούρη. Θα ήμουν πιο άνετος αν υπήρχε μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων παικτών και σε μικρομεσαίες ομάδες, ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές. Οι παίκτες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση με τις ομάδες τους, είτε για τα playoffs είτε για στόχους στο εξωτερικό. Η περίοδος των τεσσάρων μηνών χωρίς παιχνίδια ως Εθνική είναι μεγάλη και αποτελεί ένα άγνωστο για το πώς θα παρουσιαστούμε και αν θα διατηρήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας».

Για το πώς πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα τα επόμενα παιχνίδια: «Θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δύο παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να μπορέσουμε να κάνουμε δύο πολύ καλά φιλικά, διατηρώντας υψηλό επίπεδο απόδοσης».

