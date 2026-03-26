Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την εθνική ομάδα της Λατινικής Αμερικής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Ο Ρότα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής, επεσήμανε ότι οι διεθνείς έχουν χρόνο για αυτοκριτική, ώστε να βελτιώσουν τα λάθη τους και να επιστρέψουν σε τελική φάση «μεγάλης» διοργάνωσης.

Όσα είπε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου του Ελλάδα - Παραγουάη:

Για το κλίμα στην ομάδα και τους νέους στόχους: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν κάθε παιχνίδι είναι υποχρέωση και ευθύνη. Όλοι οι παίκτες έχουν σοβαρότητα, θέλουν να προπονηθούν στο 100% και πάντα με αφοσίωση στο πλάνο του προπονητή».

Για το ότι απουσιάζουν από το Μουντιάλ: «Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας».

